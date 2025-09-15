Kijev: 607 napada ruskih snaga na Zaporošku oblast, jedna osoba poginula

KIJEV - , 15. septembra (Tanjug) - Najmanje jedna osoba je ubijena, a dve su ranjene, u više od 600 napada ruskih snaga na Zaporošku oblast u Ukrajini, saopštili su lokalni zvaničnici, prenosi Ukrinform.

"Tokom dana, okupatori su izvršili 607 udara na 17 naselja u Zaporoškoj oblasti. Kao rezultat neprijateljskih napada na Polohivski okrug, jedna osoba je poginula, a dve su ranjene", rekao je danas načelnik Zaporoške oblasne vojne uprave Ivan Fedorov u objavi na Telegramu. Prema njegovim rečima, ruske trupe su u napadima koristile 398 bespilotnih letelica, izvele 191 artiljerijski udar i izvršile devet napada višecevnim bacačima raketa. Kako je naveo, bile su tri