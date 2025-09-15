Miloradović: Na paradi prikazujemo nova vozila, PVO sistem i modernizovanu rečnu flotu

BEOGRAD - Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović izjavio je danas da će tokom vojne parade 20. septembra biti prikazani novi tipovi borbenih i neborbenih vozila, PVO sistem i modernizovana rečna flotila, a istakao je da je ostvaren veliki napredak i u oblasti veštačke inteligencije i dronova.

"PVO - jednako suverenitet i tu smo mi napravili najveće skokove, ne samo u tipu naoružanja koje je nabavljeno, nego i u formiranju slojevitog sistema, od najdalekometnijih sistema koji odmiču avijaciju protivnika na jako veliku daljinu, do onih sistema koje mogu da obaraju vođene rakete i bombe, efektore koje će avijacija, i ne samo avijacija, lansirati prema našoj teritoriji, prema našim trupama, do sistema koji služe da odbrane trupe od dronova", rekao je