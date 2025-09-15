Prognoza za Vojvodinu: Do kraja meseca suvo i toplo, lepo i do sredine oktobra

Prognoza za Vojvodinu: Do kraja meseca suvo i toplo, lepo i do sredine oktobra

NOVI SAD - Do 18. septembra očekuje se uglavnom suvo i toplije vreme za ovo doba godine sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka (od 17 do 20). Jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 10 do 13, a najviša dnevna od 22 do 26; oko 16.09. i do 28 stepeni. 16. septembra u večernjim i noćnim satima prognozira se naoblačenje sa kišom mestimično, lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, padom temperature za 5 do 7 i umerenim severozapadnim vetrom. Zatim se predviđa

U periodu od 19. do 24.09.2025. godine prognozira se vetrovito, suvo i toplije vreme za ovo doba godine sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka (od 20 do 23). Jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 11 do 15, a najviša dnevna od 28 do 31. Duvaće umerena, a u Južnom Banatu povremeno i jaka košava. Do 07. oktobra predviđa se prosečno toplo vreme za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše ili kratkotrajnim pljuskovima lokalno
