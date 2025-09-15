Ruska ambasada u Londonu o incidentu sa dronovima u Poljskoj: Kontraargumenti nam nisu predstavljeni

Sputnik pre 3 sata
Ruska ambasada u Londonu o incidentu sa dronovima u Poljskoj: Kontraargumenti nam nisu predstavljeni

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije nije uspelo da dokaže navodno narušavanje vazdušnog prostora Poljske od strane Rusije, navodi se u saopštenju ruske ambasade u Londonu, nakon poziva ruskog ambasadora Andreja Kelina.

Prema saopštenju ruske ambasade, od britanskog Ministarstva spoljnih poslova je zatraženo pojašnjenje o motivima ili razlozima Rusije da pošalje dronove ka Poljskoj. Ruska ambasada je još jednom potvrdila da sa ruske strane ne postoji nikakvo interesovanje za eskalaciju napetosti u odnosima sa Poljskom ili NATO-om. „Naprotiv, u daljem raspirivanju militarističke antiruske histerije zainteresovani su Kijev i njegovi sponzori, koji su više puta izvodili provokacije u
Ključne reči

NATOVelika BritanijaLondonRusijaPoljskaKijev

