"Idioti, to znači rat Rusije i NATO": Prva reakcija Moskve na ideju da se zatvori nebo nad zapadnom Ukrajinom

Blic pre 1 sat
"Idioti, to znači rat Rusije i NATO": Prva reakcija Moskve na ideju da se zatvori nebo nad zapadnom Ukrajinom

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski nagovestio je da NATO planira da zatvori nebo nad zapadnom Ukrajinom zbog čestih ruskih napada, sa bespilotnim letelicama koje ulaze u zemlje članice NATO-a koje se graniče sa Ukrajinom. Sada je stigla prva reakcija Rusije

Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev rekao je da bi sprovođenje ideje o uspostavljanju zone zabrane letenja iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO obore ruske bespilotne letelice značilo rat između NATO i Rusije. - Ozbiljno, sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih idiota da stvore "zonu zabrane letenja iznad Ukrajine" i omoguće zemljama NATO da obore naše bespilotne letelice značiće samo jedno: rat NATO sa Rusijom - napisao je on
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Britanija pozvala ruskog ambasadora zbog povrede vazdušnog prostora NATO-a

Britanija pozvala ruskog ambasadora zbog povrede vazdušnog prostora NATO-a

Serbian News Media pre 1 sat
Medvedev saopštio kad može početi rat između Rusije i NATO-a

Medvedev saopštio kad može početi rat između Rusije i NATO-a

Pravda pre 2 sata
Ruska ambasada u Londonu o incidentu sa dronovima u Poljskoj: Kontraargumenti nam nisu predstavljeni

Ruska ambasada u Londonu o incidentu sa dronovima u Poljskoj: Kontraargumenti nam nisu predstavljeni

Sputnik pre 1 sat
Velika britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor! Razlog: Povreda vazdušnog prostora NATO pakta! "Neprihvatljivo"

Velika britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor! Razlog: Povreda vazdušnog prostora NATO pakta! "Neprihvatljivo"

Kurir pre 1 sat
Velika Britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor

Velika Britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor

Politika pre 2 sata
Velika Britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor zbog povrede vazdušnog prostora NATO-a

Velika Britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor zbog povrede vazdušnog prostora NATO-a

N1 Info pre 3 sata
Velika Britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor zbog povrede vazdušnog prostora NATO-a

Velika Britanija pozvala ambasadora Rusije na razgovor zbog povrede vazdušnog prostora NATO-a

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOSavet bezbednostiDmitrij MedvedevMoskvaUkrajinaDimitrij MedvedevRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Rusija na ivici potpune krize: Kremlj želi da ohladi ekonomiju, zašto bi to bi to mogao biti problem?

Rusija na ivici potpune krize: Kremlj želi da ohladi ekonomiju, zašto bi to bi to mogao biti problem?

Danas pre 11 minuta
"Da li ovo znači blaže kazne za one koji ubijaju na politike desnice?" Meloni oštro osudila uznemirujuće komentare "levice" o…

"Da li ovo znači blaže kazne za one koji ubijaju na politike desnice?" Meloni oštro osudila uznemirujuće komentare "levice" o smrti Kirka: Vratila se mržnja!

Kurir pre 6 minuta
Albaneze: Grad Gaza bi mogao da postane neupotrebljiv za život zbog izraelskih napada

Albaneze: Grad Gaza bi mogao da postane neupotrebljiv za život zbog izraelskih napada

RTV pre 1 minut
Netanjahu ne isključuje nove napade na lidere Hamasa

Netanjahu ne isključuje nove napade na lidere Hamasa

BBC News pre 21 minuta
SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

SAD i Kina postigle dogovor o poslovanju TikToka u Americi

Nedeljnik pre 11 minuta