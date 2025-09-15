Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski nagovestio je da NATO planira da zatvori nebo nad zapadnom Ukrajinom zbog čestih ruskih napada, sa bespilotnim letelicama koje ulaze u zemlje članice NATO-a koje se graniče sa Ukrajinom. Sada je stigla prva reakcija Rusije

Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev rekao je da bi sprovođenje ideje o uspostavljanju zone zabrane letenja iznad Ukrajine i mogućnost da zemlje NATO obore ruske bespilotne letelice značilo rat između NATO i Rusije. - Ozbiljno, sprovođenje provokativne ideje Kijeva i drugih idiota da stvore "zonu zabrane letenja iznad Ukrajine" i omoguće zemljama NATO da obore naše bespilotne letelice značiće samo jedno: rat NATO sa Rusijom - napisao je on