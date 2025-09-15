Moskva: Uništićemo vas VIDEO

B92 pre 2 sata
Moskva: Uništićemo vas VIDEO

Rusija neće dozvoliti državama Severnoatlantskog saveza da uspostave zonu zabrane leta iznad Ukrajine, rekao je general-potpukovnik Ruske Federacije Vladimir Popov u intervjuu za ruski Info24.

Podsetimo, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao je da Varšava i njeni saveznici treba da razmotre pitanje stvaranja zone zabrane leta iznad teritorije Ukrajine. Prema njegovim rečima, zemlje NATO-a su već nekoliko puta razgovarale o ovoj temi, ali nisu uspele da dođu do pozitivne odluke. Sikorski je naglasio da Poljska može da obara dronove iznad ukrajinske teritorije ako Kijev to zatraži, ali da ovaj problem zahteva učešće i drugih savezničkih
