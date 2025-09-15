Savezničke snage NATO-a šalju F-16, rafale i helikoptere Poruka Moskvi je jasna: Ne dirajte naše istočno krilo!

NATO je pokrenuo novu misiju pod nazivom Eastern Sentry, odnosno Istočna straža, neposredno nakon što su ruski dronovi povredili poljski vazdušni prostor.

Cilj ove misije nije obična vojna vežba sa unapred zadatim scenarijem, već stalna spremnost i fleksibilnost da se reaguje tamo gde je najpotrebnije, od Baltika pa sve do Crnog mora. Ideja je da se pokaže kako Alijansa ne računa samo na stacionirane snage već na brzu i koordinisanu reakciju na svaku pretnju. U misiji već učestvuje nekoliko članica sa svojim snagama i opremom. Danska je poslala dva aviona F-16 i fregatu specijalizovanu za protivvazdušnu odbranu, dok