Savezničke snage NATO-a šalju F-16, rafale i helikoptere Poruka Moskvi je jasna: Ne dirajte naše istočno krilo!

Alo pre 14 minuta
NATO je pokrenuo novu misiju pod nazivom Eastern Sentry, odnosno Istočna straža, neposredno nakon što su ruski dronovi povredili poljski vazdušni prostor.

Cilj ove misije nije obična vojna vežba sa unapred zadatim scenarijem, već stalna spremnost i fleksibilnost da se reaguje tamo gde je najpotrebnije, od Baltika pa sve do Crnog mora. Ideja je da se pokaže kako Alijansa ne računa samo na stacionirane snage već na brzu i koordinisanu reakciju na svaku pretnju. U misiji već učestvuje nekoliko članica sa svojim snagama i opremom. Danska je poslala dva aviona F-16 i fregatu specijalizovanu za protivvazdušnu odbranu, dok
Ruska ambasada u Londonu o incidentu sa dronovima u Poljskoj: Kontraargumenti nam nisu predočeni

Sputnik pre 1 sat
Moskva: Uništićemo vas VIDEO

B92 pre 50 minuta
Starmer sprema tajfune za Poljsku! Britanija najavila raspoređivanje borbenih aviona, NATO pojačava front prema Rusiji

Alo pre 1 sat
Britanski lovci učestvuju u NATO misiji „Istočna straža"

Politika pre 2 sata
Alijansa uzvraća udarac! Britanski avioni poleteli, NATO sprema odgovor Rusiji zbog dronova

Alo pre 2 sata
"Idioti, to znači rat Rusije i NATO": Prva reakcija Moskve na ideju da se zatvori nebo nad zapadnom Ukrajinom

Blic pre 4 sati
Britanija pozvala ruskog ambasadora zbog povrede vazdušnog prostora NATO-a

Serbian News Media pre 4 sati
Blic pre 9 minuta
Danas pre 20 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Blic pre 1 sat