VAŽNO obaveštenje za građane: Banke od danas MORAJU da urade vrlo bitnu stvar u vezi KAMATA!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
VAŽNO obaveštenje za građane: Banke od danas MORAJU da urade vrlo bitnu stvar u vezi KAMATA!
Banke u Srbiji obavezne su da od danas smanje kamatne stope na potrošačke, gotovinske i stambene kredite za zaposlene i penzionere čija su primanja manja od 100.000 dinara, a kako je ranije objavila Narodna banka Srbije ovi kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima trebalo bi da budu objavljeni kao posebna ponuda banaka na njihovim internet prezentacijama. Ovi proizvodi podrazumevaju dinarske, potrošačke i gotovinske kredite do milion dinara, dinarske kredite za
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Banke u obavezi da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke u obavezi da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Stav.life pre 50 minuta
Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

OK radio pre 2 sata
Od danas krediti u Srbiji po novim pravilima! Rata "lakša", kamata niža! Detaljna računica za sumu od 500.000 dinara

Od danas krediti u Srbiji po novim pravilima! Rata "lakša", kamata niža! Detaljna računica za sumu od 500.000 dinara

Kurir pre 1 sat
Od danas niže kamate za sve građane sa primanjima ispod 100.000 dinara

Od danas niže kamate za sve građane sa primanjima ispod 100.000 dinara

RTK pre 1 sat
Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižnim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižnim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Morava info pre 2 sata
"Građani će moći prvi put po povlašćenim uslovima da uzmu kredit!" Ekonomista objasnio ko sve može podneti zahtev po novim…

"Građani će moći prvi put po povlašćenim uslovima da uzmu kredit!" Ekonomista objasnio ko sve može podneti zahtev po novim, nižim kamatnim stopama

Kurir pre 2 sata
Banke obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiStambeni kreditiKamateNBSNarodna BankaGotovinski kreditiInternetNarodna Banka Srbijekamatne stopeKredit

Ekonomija, najnovije vesti »

[POSLEDNJA VEST] Primećene prve premijere planirane za paradu „Snaga jedinstva“: Srbija nabavila dva nova tipa emiratskih…

[POSLEDNJA VEST] Primećene prve premijere planirane za paradu „Snaga jedinstva“: Srbija nabavila dva nova tipa emiratskih dronova-kamikaza kompanije „EDGE“

Tango Six pre 0 minuta
Kako bez keša i kredita legalno doći do automobila?

Kako bez keša i kredita legalno doći do automobila?

Biznis i finansije pre 15 minuta
Šta je "Job hugging" - novi trend koji ugrožava karijeru

Šta je "Job hugging" - novi trend koji ugrožava karijeru

Kamatica pre 10 minuta
Archi:Con: Najbolji primeri radnih prostora – razvijte sopstvenu biznis workplace strategiju

Archi:Con: Najbolji primeri radnih prostora – razvijte sopstvenu biznis workplace strategiju

BizLife pre 15 minuta
Ako bacate stare platne kartice u smeće, dobro pročitajte ovaj tekst: Niste ni slutili šta sve može da vam se desi

Ako bacate stare platne kartice u smeće, dobro pročitajte ovaj tekst: Niste ni slutili šta sve može da vam se desi

Mondo pre 15 minuta