Pokolj: Mrtvi na sve strane

Najmanje 106 ljudi ubijeno je danas u napadima izraelskih snaga u Gazi, prenela je Al Džazira, pozivajući se na izvore iz lokalnih bolnica.

Kako se navodi, najmanje 91 osoba izgubila život u gradu Gazi. Napadi su bili usmereni na stambena područja, uključujući zone severozapadno od grada Gaze, naselja Al-Daradž i Al-Sabra, kao i centralni deo pojasa Gaze, uključujući izbeglički kamp u Deir al-Balahu. Napadi su izvedeni i na druge lokacije u centralnom delu pojasa Gaze, a prema izveštajima, više civila se još uvek nalazi ispod ruševina.