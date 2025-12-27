Najmanje jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na rusku Belgorodsku oblast

MOSKVA - Najmanje jedna osoba poginula je danas u napadu ukrajinskog drona na rusku Belgorodsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Vjačeslav Gladkov.

Gladkov je napisao na Telegramu da je muškarac poginuo u napadu ukrajinskog drona na parkingu u blizini sela Gajevka u Belgorodskoj oblasti, prenele su RIA Novosti. Naveo je da je u napadu oštećen automobil. Prethodno je načelnik ruske Kurske oblasti Aleksandar Hinštajn saopštio da je najmanje jedna osoba poginula danas u napadu ukrajinskog drona na tu oblast. Hinštajn je napisao na Telegramu da je dron pogodio dvorište kuće u selu Urusi u Kurskoj oblasti. Hinštajn