Najmanje jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na rusku Belgorodsku oblast

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Najmanje jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na rusku Belgorodsku oblast

MOSKVA - Najmanje jedna osoba poginula je danas u napadu ukrajinskog drona na rusku Belgorodsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Vjačeslav Gladkov.

Gladkov je napisao na Telegramu da je muškarac poginuo u napadu ukrajinskog drona na parkingu u blizini sela Gajevka u Belgorodskoj oblasti, prenele su RIA Novosti. Naveo je da je u napadu oštećen automobil. Prethodno je načelnik ruske Kurske oblasti Aleksandar Hinštajn saopštio da je najmanje jedna osoba poginula danas u napadu ukrajinskog drona na tu oblast. Hinštajn je napisao na Telegramu da je dron pogodio dvorište kuće u selu Urusi u Kurskoj oblasti. Hinštajn
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

Blic pre 45 minuta
Da li Zelenski ima "plan B"; Ruska vojska: Kupjansk je pod našom kontrolom

Da li Zelenski ima "plan B"; Ruska vojska: Kupjansk je pod našom kontrolom

RTS pre 45 minuta
Pakleni ruski napad na Ukrajinu! Zelenski saopštio zastrašujuće podatke: Moskva napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna…

Pakleni ruski napad na Ukrajinu! Zelenski saopštio zastrašujuće podatke: Moskva napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev

Kurir pre 5 minuta
BILD: Sastanak Zelenskog sa Trampom biće neuspešan

BILD: Sastanak Zelenskog sa Trampom biće neuspešan

Večernje novosti pre 40 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Bela kuća: Sastanak Trampa i Zelenskog sutra na Floridi; Napad na Kijev, trećina prestonice bez grejanja

UKRAJINSKA KRIZA: Bela kuća: Sastanak Trampa i Zelenskog sutra na Floridi; Napad na Kijev, trećina prestonice bez grejanja

RTV pre 1 sat
Nemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspešan

Nemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspešan

Sputnik pre 1 sat
Najmanje jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona

Najmanje jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona

Politika pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaDron

Svet, najnovije vesti »

Vulkan Etna pokazao nove znake aktivnosti, izbacio užareni materijal i pepeo

Vulkan Etna pokazao nove znake aktivnosti, izbacio užareni materijal i pepeo

RTS pre 30 minuta
Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama…

Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama! (foto)

Blic pre 10 minuta
Vladimir Zelenski: Crvene linije su jasne - Ukrajina neće ustupiti teritoriju, niti nuklearnu elektranu Zaporožje

Vladimir Zelenski: Crvene linije su jasne - Ukrajina neće ustupiti teritoriju, niti nuklearnu elektranu Zaporožje

Pravda pre 10 minuta
Marta Kos: Ukrajina prioritetni kandidat za članstvo u EU

Marta Kos: Ukrajina prioritetni kandidat za članstvo u EU

Blic pre 25 minuta
Ukrajinske službe razotkrile organizovanu kriminalnu grupu s ukrajinskim poslanicima

Ukrajinske službe razotkrile organizovanu kriminalnu grupu s ukrajinskim poslanicima

NIN pre 30 minuta