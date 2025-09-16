Preminuo američki glumac i reditelj Robert Redford

Beta pre 38 minuta

Proslavljeni američki glumac i reditelj Robert Redford preminuo je danas u 89. godini, saopštila je njegova publicistkinja. 

Dobitnik Oskara Redford preminuo je u svom domu u američkoj saveznoj državi Juti, a uzrok smrti nije naveden. 

Redford je bio jedan od najpopularnijih holivudskih glumaca 1970-ih godina, sa najzapaženijim ulogama u filmovima poput "Kandidat", "Svi predsednikovi ljudi" i "Kakvi smo bili". 

On je 1980. godine osvojio Oskara za najbolji film, za svoje ostvarenje "Obični ljudi". 

Redford je bio osnivač i neprofitne organizacije "Sandens Institut" (Sundance Institute), kojim je podržavao razvoj nezavisnih umetnika. 

(Beta, 16.09.2025)

