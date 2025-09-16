Preminuo Robert Redford, filmska glumačka i rediteljska zvezda

RTS pre 47 minuta
Preminuo Robert Redford, filmska glumačka i rediteljska zvezda

Robert Redford, šarmantna filmska zvezda koji je postao oskarovac kao reditelj, a van ekrana promovisao ekološku kulturu i negovao pokret nezavisnog filma osnivanjem Sandens instituta i festivala, preminuo je u utorak rano ujutru, u svom domu u Juti. Imao je 89 godina.

Njegovu smrt, u planinama iznad Prova, objavila je u saopštenju Sindi Berger, izvršna direktorka agencije za odnose s javnošću Rodžers i Kovan PMK. Rekla je da je umro u snu, ali nije navela konkretan uzrok. Sa gađenjem prema holivudskom pristupu snimanju filmova koji je bio „pojednostavljen“, Robert Redford je obično zahtevao da njegovi filmovi nose kulturnu težinu, u mnogim slučajevima čineći da ozbiljne teme poput tuge i političke korupcije odjekuju kod publike,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zbogom, Sandens Kid

Zbogom, Sandens Kid

Velike priče pre 17 minuta
Preminuo legendardni Robert Redford Festivalski trenuci koji se pamte: Jutro nakon svečane ceremonije otvaranja SFF-a uz dobru…

Preminuo legendardni Robert Redford Festivalski trenuci koji se pamte: Jutro nakon svečane ceremonije otvaranja SFF-a uz dobru šoljicu kafe

Lepota i zdravlje pre 42 minuta
Ovo je poslednja objava Roberta Redforda: "Mlad sam izgubio majku, suočavao se sa neuspesima, padao ispite..."

Ovo je poslednja objava Roberta Redforda: "Mlad sam izgubio majku, suočavao se sa neuspesima, padao ispite..."

Kurir pre 1 sat
Preminuo Robert Redford

Preminuo Robert Redford

NIN pre 2 sata
Preminuo proslavljeni američki glumac i reditelj Robert Redford

Preminuo proslavljeni američki glumac i reditelj Robert Redford

Morava info pre 2 sata
Bio je jedan od najfatalnijih holivudskih dasa, a njenu smrt nikada nije prežalio: Životna priča legendarnog Roberta Redforda…

Bio je jedan od najfatalnijih holivudskih dasa, a njenu smrt nikada nije prežalio: Životna priča legendarnog Roberta Redforda

Nova pre 2 sata
Preminuo američki glumac i reditelj Robert Redford

Preminuo američki glumac i reditelj Robert Redford

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Robert Redfordkorupcija

Zabava, najnovije vesti »

Zbogom, Sandens Kid

Zbogom, Sandens Kid

Velike priče pre 17 minuta
Jedina fotografija prve žene Danila Ikodinovića: Anja je prava lepotica

Jedina fotografija prve žene Danila Ikodinovića: Anja je prava lepotica

Story pre 22 minuta
(Video) Boki 13 jeca na grobu Marine Tucaković: Slomljen od bola otkrio: "Laća je bio kod mene u zatvoru 10 dana pred njenu…

(Video) Boki 13 jeca na grobu Marine Tucaković: Slomljen od bola otkrio: "Laća je bio kod mene u zatvoru 10 dana pred njenu smrt"

Blic pre 27 minuta
Isplivala glasovna poruka Aneli Ahmić: Otkrivena prava istina o odnosu sa Asminom - nije smela da se čuje sa njim, a evo zbog…

Isplivala glasovna poruka Aneli Ahmić: Otkrivena prava istina o odnosu sa Asminom - nije smela da se čuje sa njim, a evo zbog koga

Blic pre 17 minuta
Lepa Lukić osvojila 14 miliona dinara, za noć uzela ogroman novac - ljudi se zaprepaste: "Zašto je to nečiji problem, ja ih…

Lepa Lukić osvojila 14 miliona dinara, za noć uzela ogroman novac - ljudi se zaprepaste: "Zašto je to nečiji problem, ja ih zaradila ja ću ih potrošiti"

Blic pre 12 minuta