Preminuo Robert Redford, filmska glumačka i rediteljska zvezda

Robert Redford, šarmantna filmska zvezda koji je postao oskarovac kao reditelj, a van ekrana promovisao ekološku kulturu i negovao pokret nezavisnog filma osnivanjem Sandens instituta i festivala, preminuo je u utorak rano ujutru, u svom domu u Juti. Imao je 89 godina.

Njegovu smrt, u planinama iznad Prova, objavila je u saopštenju Sindi Berger, izvršna direktorka agencije za odnose s javnošću Rodžers i Kovan PMK. Rekla je da je umro u snu, ali nije navela konkretan uzrok. Sa gađenjem prema holivudskom pristupu snimanju filmova koji je bio „pojednostavljen“, Robert Redford je obično zahtevao da njegovi filmovi nose kulturnu težinu, u mnogim slučajevima čineći da ozbiljne teme poput tuge i političke korupcije odjekuju kod publike,