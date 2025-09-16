Preminuo proslavljeni američki glumac i reditelj Robert Redford

Preminuo proslavljeni američki glumac i reditelj Robert Redford

Proslavljeni američki glumac i reditelj Robert Redford preminuo je danas u 89. godini, saopštila je njegova publicistkinja.

Dobitnik Oskara Redford preminuo je u svom domu u američkoj saveznoj državi Juti, a uzrok smrti nije naveden. Redford je bio jedan od najpopularnijih holivudskih glumaca 1970-ih godina, sa najzapaženijim ulogama u filmovima poput “Buč Kesidi i Sandens Kid“, “Veliki Getsbi“, “Žaoka“, “Moja Afrika“, “Devojka koju sam voleo“, “Kandidat“, “Svi predsednikovi ljudi“, “Kakvi smo bili“… Glumio je sa velikim glumačkim imenima poput Pola Njumena, Barbre Strajsend, Fej
