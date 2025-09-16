Zbogom, Sandens Kid

Robert Redford nije bio predodređen za Holivud. Zapravo, dugo je bio predodređen samo za nevolju. Previše je pio. Gubio poslove. Lutao

Robert Redford, šarmer iz doba kad su se zvezde kalile na velikom platnu a ne u algoritmu, i čovek čiji su najznačajniji filmovi često pomagali Americi da razume samu sebe, preminuo je rano u utorak ujutro u svom domu u Juti. Imao je 89 godina. Njegovu smrt, u planinama u blizini Prova, objavila je Cindi Berger, izvršna direktorka PR firme Rogers & Cowan PMK. Rekla je da je preminuo u snu, ali nije navela tačan uzrok. Charles Robert Redford Jr. rođen je 1936. u