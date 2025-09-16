VJT: Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba za pad nadstrešnice

Beta pre 1 sat

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu podiglo je danas optužnicu protiv trinaest osoba za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine, među kojima je i nekadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić, i zatražilo određivanje pritvora za sve zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo.

Kako je saopšteno iz tog tužilaštva, tih trinaest osoba osumnjičeno je da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao teška dela protiv opšte sigurnosti.

Optužnica je podignuta zbog toga što je omogućena upotreba stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu bez upotrebne dozvole i u toku građevinskih radova, zbog neodržavanja konstrukcije objekta stanične zgrade kao i zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade.

Osim Vesića, optužnicom je obuhvaćen i bivši vršilac dužnosti generalnog direktora Infrastruktura železnice Srbije, bivši vršilac dužnosti pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, bivši generalni direktor Infrastruktura železnice Srbije, odgovorni projektant građevinske konstrukcije, glavni projektant idejnog projekta, glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, izvestilac Republičke revizione komisije, lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, lica odgovorna za izvođenje građevinskih radova i lica odgovorna za stručni nadzor nad izvođenjem radova.

"Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", navodi VJT.

Takođe, u cilju zaštite interesa svih oštećenih, optužnicom je predloženo da sud ovlašćenim licima dosudi imovinskopravne zahteve.

Predloženo je i da se svim optuženima izrekne mera zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, kao i da se svi optuženi obavežu da u celini nadoknade troškove krivičnog postupka.

VJT ističe da su navodi optužnice u potpunosti potkrepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju opravdanu sumnju da su optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu očekuje da će optužnica u najkraćem roku da stupi na pravnu snagu za sve optužene, čime bi na javnom suđenju započelo izvođenje dokaza u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti pred sudom.

(Beta, 16.09.2025)

Povezane vesti »

Ruka pravde: Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice

Ruka pravde: Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice

Bujanovačke pre 34 minuta
Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba za pad nadstrešnice

Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba za pad nadstrešnice

Forbes pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 ljudi za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 ljudi za pad nadstrešnice u Novom Sadu

BBC News pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i 12 osoba zbog pada nadstrešnice

Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i 12 osoba zbog pada nadstrešnice

Danas pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv Vesića i 12 osoba za pad nadstrešnice

Podignuta optužnica protiv Vesića i 12 osoba za pad nadstrešnice

RTV pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv Vesića i 12 osoba za pad nadstrešnice

Podignuta optužnica protiv Vesića i 12 osoba za pad nadstrešnice

Jugmedia pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sad

Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sad

Vranje news pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoGoran Vesić

Politika, najnovije vesti »

Samo jedna od 34 javne česme u Beogradu ima ispravnu vodu za piće

Samo jedna od 34 javne česme u Beogradu ima ispravnu vodu za piće

N1 Info pre 35 minuta
Lutovac (DS): Skraćivanje Vučićevog mandata bilo bi korisno za društvo, a i za njega

Lutovac (DS): Skraćivanje Vučićevog mandata bilo bi korisno za društvo, a i za njega

Beta pre 35 minuta
U Kragujevcu obeležena 107. godišnjica proboja Solunskog fronta

U Kragujevcu obeležena 107. godišnjica proboja Solunskog fronta

Glas Šumadije pre 10 minuta
Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Blic pre 40 minuta
Ruka pravde: Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice

Ruka pravde: Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice

Bujanovačke pre 34 minuta