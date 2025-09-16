VJT: Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 osoba za pad nadstrešnice

Beta pre 1 sat

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu podiglo je danas optužnicu protiv trinaest osoba za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine, među kojima je i nekadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić, i zatražilo određivanje pritvora za sve zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo.

Kako je saopšteno iz tog tužilaštva, tih trinaest osoba osumnjičeno je da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao teška dela protiv opšte sigurnosti.

Optužnica je podignuta zbog toga što je omogućena upotreba stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu bez upotrebne dozvole i u toku građevinskih radova, zbog neodržavanja konstrukcije objekta stanične zgrade kao i zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade.

Osim Vesića, optužnicom je obuhvaćen i bivši vršilac dužnosti generalnog direktora Infrastruktura železnice Srbije, bivši vršilac dužnosti pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, bivši generalni direktor Infrastruktura železnice Srbije, odgovorni projektant građevinske konstrukcije, glavni projektant idejnog projekta, glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, izvestilac Republičke revizione komisije, lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, lica odgovorna za izvođenje građevinskih radova i lica odgovorna za stručni nadzor nad izvođenjem radova.

"Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", navodi VJT.

Takođe, u cilju zaštite interesa svih oštećenih, optužnicom je predloženo da sud ovlašćenim licima dosudi imovinskopravne zahteve.

Predloženo je i da se svim optuženima izrekne mera zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, kao i da se svi optuženi obavežu da u celini nadoknade troškove krivičnog postupka.

VJT ističe da su navodi optužnice u potpunosti potkrepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju opravdanu sumnju da su optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu očekuje da će optužnica u najkraćem roku da stupi na pravnu snagu za sve optužene, čime bi na javnom suđenju započelo izvođenje dokaza u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti pred sudom.

(Beta, 16.09.2025)