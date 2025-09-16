Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Tokiju sa carem Japana Naruhitom, ističući da taj susret otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost.

"Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje", napisao je Vučić na Instagramu.

On je naglasio da Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti - posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da se gradi budućnost zasnovana na saradnji i razumevanju.

Predsednik je dodao da je za Srbiju velika privilegija što ima priliku da učvrsti veze sa jednim od najrazvijenijih i najuglednijih naroda sveta.

To je prvi zvanični susret Vučića i cara Naruhita, a predsednik Srbije će se kasnije sastati i sa predsednikom Vlade Japana Šigeruom Išibom, prenela je Radio-televizija Srbije.

"Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu", naveo je Vučić na Instagramu.

Predsednik Srbije je rekao da je zamolio cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godine.

U delegaciji sa Vučićem su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Vučić boravi u radnoj poseti Japanu od 14. septembra, a juče je u Osaki prisustvovao zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi Ekspo u tom gradu.

Predsednik Srbije završava sutra posetu Japanu.

(Beta, 16.09.2025)

