(Mapa) počeo jutarnji špic u Beogradu: Evo koje su deonice najkritičnije, i gde vozila mile

Blic pre 33 minuta
(Mapa) počeo jutarnji špic u Beogradu: Evo koje su deonice najkritičnije, i gde vozila mile

Velike kolone automobila su od jutros na delovima glavnih i najprometnijih ulica u Beogradu, a zbog toga se saobraćaj odvija usporeno.

Kako se vidi na Gugl mapi saobraćaj je najopterećeniji na moto-putu kroz Beograd od Medakovića pa do Sava centra u smeru ka Novom Beograd, ali i od TC Zmaj pa do Sava centra. Takođe, saobraćaj je opterećen i Zemun na delu puta E-75 i nastavlja se ka Pupinovom mostu ka Borči. Kako se vidi na gradskim kamerama, najviše zadržavanja i gužve ima na Bulevaru Mihajla Pupina kod tržnog centra Ušće, a potom i na Brankovom mostu u smeru sa Novog Beograda. Na ovom potezu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kilometarske kolone na sve strane Jutarnji špic u Beogradu: Vozila mile u ovim delovima grada (foto)

Kilometarske kolone na sve strane Jutarnji špic u Beogradu: Vozila mile u ovim delovima grada (foto)

Kurir pre 23 minuta
Stanje na putevima: AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

Stanje na putevima: AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

Glas Zaječara pre 2 sata
Opasnost na putevima Magla otežava vožnju teretnjaci na granici zaglavljeni satima

Opasnost na putevima Magla otežava vožnju teretnjaci na granici zaglavljeni satima

Dnevnik pre 3 sata
AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

Euronews pre 3 sata
Budite oprezni, opasno je! Amss upozorio vozače na ovu pojavu

Budite oprezni, opasno je! Amss upozorio vozače na ovu pojavu

Alo pre 3 sata
AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

RTV pre 4 sati
Amss izdao upozorenje: Budite oprezni na putevima zbog jedne vrlo opasne pojave

Amss izdao upozorenje: Budite oprezni na putevima zbog jedne vrlo opasne pojave

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglSava centarBorčaZemun

Vojvodina, najnovije vesti »

Otvoreno pismo građana Perleza: Otkazi ugovora o radu „nepodobnih” radnika i nastavnika ne prestaju! VELIKO SRCE PERLEZA

Otvoreno pismo građana Perleza: Otkazi ugovora o radu „nepodobnih” radnika i nastavnika ne prestaju! VELIKO SRCE PERLEZA

Volim Zrenjanin pre 3 minuta
Najlon će petkom otvarati kapije sat vremena ranije nego do sada

Najlon će petkom otvarati kapije sat vremena ranije nego do sada

Moj Novi Sad pre 8 minuta
Udruženje „Plavi krug“ – kada roditeljska ljubav postane snaga zajednice [VIDEO]

Udruženje „Plavi krug“ – kada roditeljska ljubav postane snaga zajednice [VIDEO]

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Izložba skulptura i prostornih instalacija „Point“

Izložba skulptura i prostornih instalacija „Point“

I Love Zrenjanin pre 53 minuta
Jesenja Novosadska cvetna pijaca u petak i subotu kod Spensa

Jesenja Novosadska cvetna pijaca u petak i subotu kod Spensa

Radio 021 pre 43 minuta