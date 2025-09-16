AMSS: Automobli, na prelazima prolaze bez zadržavanja, kamioni čekaju od sat do pet sati

Auto moto savez Srbije je saopštio da automobli, na graničnim prelazima, prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do pet sati.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju jedan sat a na prlazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovimom tri sata da izađu iz Srbije. Kamioni na, prrlazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata, u Šidu pet sati a na prelazu Bezdan tri sata da napuste Srbiju , dodaje se. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, piše u saopštenju.