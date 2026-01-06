U DZ "Novi Sad" dežurstva za božićne praznike

RTV pre 7 sati  |  RTV
U DZ "Novi Sad" dežurstva za božićne praznike

NOVI SAD - U danima proslave Badnjeg dana i Božića, u utorak, 6. i sredu, 7. januara 2026. godine, službe Doma zdravlja Novi Sad radiće po prazničnom rasporedu.

Dežurni pedijatri radiće u ambulanti Rumenačka, u periodu od 7 do 20 časova. Lekari za odraslo stanovništvo dežuraće u objektu Jovan Jovanović Zmaj, od 7 do 20 časova, a u prigradskim naseljima, Petrovaradin, Futog, Kać, Kisač i Kovilj, od 7 do 10 časova. Timovi Službe kućnog lečenja obilaziće svoje pacijente od 7 do 20 časova, a terenski tehničari od 7 do 19 časova, oba dana praznika. Služba patronaže, babinjare i novorođenčad obilaziće, takođe oba dana, od 7 do
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Radno vreme na Badnji dan i Božić u Beogradu: Kupovina danas do 18h, javni prevoz kao vikendom

Radno vreme na Badnji dan i Božić u Beogradu: Kupovina danas do 18h, javni prevoz kao vikendom

Nedeljnik pre 22 minuta
Izmenjeno radno vreme novosadskih službi i ustanova tokom božićnih praznika

Izmenjeno radno vreme novosadskih službi i ustanova tokom božićnih praznika

Radio 021 pre 1 sat
Kragujevac: Radno vreme gradskog prevoza, parkinga, pijaca...

Kragujevac: Radno vreme gradskog prevoza, parkinga, pijaca...

Pressek pre 57 minuta
Kragujevac: Radno vreme ambulanti i apoteka za Badni dan i Božić

Kragujevac: Radno vreme ambulanti i apoteka za Badni dan i Božić

Pressek pre 57 minuta
Radno vreme Doma zdravlja za praznike

Radno vreme Doma zdravlja za praznike

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPetrovaradinJovan Jovanović ZmajFutog

Vojvodina, najnovije vesti »

Radno vreme na Badnji dan i Božić u Beogradu: Kupovina danas do 18h, javni prevoz kao vikendom

Radno vreme na Badnji dan i Božić u Beogradu: Kupovina danas do 18h, javni prevoz kao vikendom

Nedeljnik pre 22 minuta
Danas je Badnji dan

Danas je Badnji dan

NoviSad.com pre 7 minuta
Grad raspisao nekoliko javnih nabavki – otkrivamo koji poslovi su u pitanju

Grad raspisao nekoliko javnih nabavki – otkrivamo koji poslovi su u pitanju

Zrenjaninski pre 2 minuta
SPC danas slavi Badnji dan koji najavljuje proslavu Božića

SPC danas slavi Badnji dan koji najavljuje proslavu Božića

NIN pre 2 minuta
PIO Fond: Ove godine na rehabilitaciju u banje besplatno će ići oko 22 hiljade penzionera

PIO Fond: Ove godine na rehabilitaciju u banje besplatno će ići oko 22 hiljade penzionera

Moj Novi Sad pre 7 minuta