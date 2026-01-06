U DZ "Novi Sad" dežurstva za božićne praznike

NOVI SAD - U danima proslave Badnjeg dana i Božića, u utorak, 6. i sredu, 7. januara 2026. godine, službe Doma zdravlja Novi Sad radiće po prazničnom rasporedu.

Dežurni pedijatri radiće u ambulanti Rumenačka, u periodu od 7 do 20 časova. Lekari za odraslo stanovništvo dežuraće u objektu Jovan Jovanović Zmaj, od 7 do 20 časova, a u prigradskim naseljima, Petrovaradin, Futog, Kać, Kisač i Kovilj, od 7 do 10 časova. Timovi Službe kućnog lečenja obilaziće svoje pacijente od 7 do 20 časova, a terenski tehničari od 7 do 19 časova, oba dana praznika. Služba patronaže, babinjare i novorođenčad obilaziće, takođe oba dana, od 7 do