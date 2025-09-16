Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Blic pre 28 minuta
Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Ministar u Vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević večeras je urgentno primljen u bolnicu u Solunu!

Kako saznaje portal K1, Milićević je stigao u ovaj grad gde je trebalo u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije da otvori svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Međutim, dva sata pre ovog događaja ministar je osetio jake bolove, a kako saznajemo stanje je bilo toliko dramatično da je vozilom hitne pomoći odmah prebačen u solunsku bolnicu. U toku su pregledi i medicinske pretrage, očekujemo da uskoro dobijemo više
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Nije mogao da diše": Detalji drame ministra Milićevića u Solunu: Lekari doneli odluku!

"Nije mogao da diše": Detalji drame ministra Milićevića u Solunu: Lekari doneli odluku!

Blic pre 2 sata
Mediji: Ministru Milićeviću pozlilo u Solunu, prevezen u bolnicu

Mediji: Ministru Milićeviću pozlilo u Solunu, prevezen u bolnicu

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSolun

Politika, najnovije vesti »

Radikalska jadikovka

Radikalska jadikovka

Radar pre 23 minuta
"Nastavlja se rad na izboru novih članova REM-a" Brnabić sa Valtonen: Saradnja sa OEBS važna za jačanje institucija i…

"Nastavlja se rad na izboru novih članova REM-a" Brnabić sa Valtonen: Saradnja sa OEBS važna za jačanje institucija i vladavinu prava (Foto)

Blic pre 13 minuta
Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Blic pre 28 minuta
"Nije mogao da diše": Detalji drame ministra Milićevića u Solunu: Lekari doneli odluku!

"Nije mogao da diše": Detalji drame ministra Milićevića u Solunu: Lekari doneli odluku!

Blic pre 2 sata
„Bilo bi dobro da svi koji su 15. marta bili na ulicama Beograda dođu na Vučićevu vojnu paradu“: Sagovornici Danasa o…

„Bilo bi dobro da svi koji su 15. marta bili na ulicama Beograda dođu na Vučićevu vojnu paradu“: Sagovornici Danasa o tenkovima i avionima u glavnom gradu

Danas pre 3 sata