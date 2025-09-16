Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Ministar u Vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević večeras je urgentno primljen u bolnicu u Solunu!

Kako saznaje portal K1, Milićević je stigao u ovaj grad gde je trebalo u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije da otvori svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Međutim, dva sata pre ovog događaja ministar je osetio jake bolove, a kako saznajemo stanje je bilo toliko dramatično da je vozilom hitne pomoći odmah prebačen u solunsku bolnicu. U toku su pregledi i medicinske pretrage, očekujemo da uskoro dobijemo više