Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, i dalje blokiran deo raskrsnice Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, i dalje blokiran deo raskrsnice Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Posle sinoćnjih incidenata između dve grupe građana u blizini zgrade Skupštine Srbije u Beogradu je mirno. Saobraćaj u Takovskoj i ulici Kneza Miloša je jutros normalizovan, ali je zbog okupljanja građana ponovo blokiran deo raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra. Dijana Hrka, majka Stefana stradalog prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, nastavila juče započeti štrajk glađu.

17:19 Mirno ispred Narodne skupštine Građani koji podržavaju Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, okupili su se i večeras u blizini Narodne skupštine. Zauzeli su traku Ulice kneza Miloša u smeru ka Sajmu. U Pionirskom parku i ispred na platou Narodne skupštine gde se nalaze šatori grupe građana koja se protivi blokadama nalaze se jake policijske snage, a metalna ograda razdvaja građane i policiju.
Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, skup podrške Štimcu ispred 29. novembra

Grupa koja pešači u znak podrške Dijani Hrki danas stiže bliže Beogradu, potrebne im kabanice

Ispred Skupštine mirno, ponovo blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Ispred Skupštine mirno, raskrsnica kod Takovske i Bulevara ponovo blokirana

Niš ustao za Dijanu Hrku, studenti i građani zalepili poruke na SNS prostorije: „Nećemo da ćutimo, pravda za Stefana“

Neredi ispred Skupštine: Poruke mira i političkih tenzija u centru pažnje, dijalog kao jedino rešenje

Nova okupljanja ispred Skupštine: Policija raspoređena između dve grupe, blokiran saobraćaj

Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, i dalje blokiran deo raskrsnice Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

SAZNAJEMO Švedska obustavlja pomoć Vladi Srbije: Razlog – korupcija, problemi sa slobodom medija i vladavinom prava, novac…

Drama najlepše premijerke sveta: Nije mogla da ustane iz kreveta, u jednom trenutku, sve joj je "proletelo" pred očima!

Bodžoni, ipak, nije u trci za Savet REM: U skupštini usvojena izmena liste kandidata

Nova: Premeštena sutkinja koja je odredila pritvor Vesiću i Momiroviću

