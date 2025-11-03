Mirno posle noćašnjih incidenata kod Skupštine, i dalje blokiran deo raskrsnice Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Posle sinoćnjih incidenata između dve grupe građana u blizini zgrade Skupštine Srbije u Beogradu je mirno. Saobraćaj u Takovskoj i ulici Kneza Miloša je jutros normalizovan, ali je zbog okupljanja građana ponovo blokiran deo raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra. Dijana Hrka, majka Stefana stradalog prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, nastavila juče započeti štrajk glađu.

17:19 Mirno ispred Narodne skupštine Građani koji podržavaju Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, okupili su se i večeras u blizini Narodne skupštine. Zauzeli su traku Ulice kneza Miloša u smeru ka Sajmu. U Pionirskom parku i ispred na platou Narodne skupštine gde se nalaze šatori grupe građana koja se protivi blokadama nalaze se jake policijske snage, a metalna ograda razdvaja građane i policiju.