Niš ustao za Dijanu Hrku, studenti i građani zalepili poruke na SNS prostorije: „Nećemo da ćutimo, pravda za Stefana“

Nova pre 47 minuta  |  Autor: Južne vesti
Niš ustao za Dijanu Hrku, studenti i građani zalepili poruke na SNS prostorije: „Nećemo da ćutimo, pravda za Stefana“
Na poziv zborova, studenti, bajkeri, veterani i drugi građani okupili su se ispred SNS prostorija u Nišu, gde su sinoć zalepili nalepnice sa porukama i pružili podršku Dijani Hrki, koja je u Beogradu stupila u štrajk glađu. “Jedina granica su naši snovi”, piše na ulazu u niške SNS prostorije, a deo tog natpisa građani su prekrili nalepnicama na kojima piše, između ostalog, “1.11:52” i “Iš iz Niš”, prenele su Južne vesti. Uzvikivali su okupljeni i “Podrška za
