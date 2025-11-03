Policija ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Skup podrške Štimcu ispred 29. novembra

Ispred Narodne skupštine jutros je mirno, ali je i dalje prisutan značajan broj policajaca, a Dijana Hrka ne odustaje od štrajka glađu.

Građani iz više gradova najavljuju dolazak ispred Skupštine Srbije kako bi joj pružili podršku. Dijana Hrka se i dalje nalazi ispred Skupštine, u šatoru na uglu Takovske ulice, zajedno sa veteranima i oko 20 građana koji su na ovom mestu proveli noć. Građani okupljeni oko Dijane Hrke, održali su 16 minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice. Hrka, čiji je sin Stefan poginuo u padu nadstrešnice, kazala je za N1 da nije uplašena, da nastavlja štrajk glađu i da