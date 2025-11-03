Grupa koja pešači u znak podrške Dijani Hrki danas stiže bliže Beogradu, potrebne im kabanice

Grupa građana i studenata koja pešači od Novog Sada do Beograda u znak podrške Dijani Hrki danas će preći nešto više od 40 kilometara.

Učesnici su juče prošli kroz Sremske Karlovce i prenoćili u Inđiji, a danas nastavljaju put ka Beogradu. Zbog najavljenog nevremena apelovali su na građane da im obezbede kabanice. Grupu čini 12 osoba, među kojima su srednjoškolci i studenti, koji su juče krenuli pešice od Železničke stanice u Novom Sadu ka Beogradu, u znak podrške Dijani Hrki, majci poginulog Stefana Hrke, koja štrajkuje glađu.