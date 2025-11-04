Vučić danas u poseti Briselu: Učestvuje na Samitu o proširenju Evropske unije

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić danas u poseti Briselu: Učestvuje na Samitu o proširenju Evropske unije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u jednodnevnoj radnoj poseti Briselu, gde će učestvovati na Samitu o proširenju EU u organizaciji Euronews.

Tokom posete, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i prisustvovati večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos, saopšteno je iz službe za saradnju s medijima predsednika Republike. Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

Vučić u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

RTS pre 1 sat
Vučić danas u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

Vučić danas u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

Telegraf pre 1 sat
Vučić u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

Vučić u poseti Briselu, učestvuje na Samitu o proširenju EU

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaBriselEUPrištinaSamit

Politika, najnovije vesti »

Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

N1 Info pre 15 minuta
Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Beta pre 30 minuta
Vučić danas u poseti Briselu: Učestvuje na Samitu o proširenju Evropske unije

Vučić danas u poseti Briselu: Učestvuje na Samitu o proširenju Evropske unije

Euronews pre 19 minuta
Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Radio sto plus pre 19 minuta
Skupština Srbije danas o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab: Opozicija o tome da li bojkotuje

Skupština Srbije danas o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab: Opozicija o tome da li bojkotuje

Radio 021 pre 19 minuta