"Nastavlja se rad na izboru novih članova REM-a" Brnabić sa Valtonen: Saradnja sa OEBS važna za jačanje institucija i vladavinu prava (Foto)

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se sa predsedavajućom OEBS i ministarkom spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen i tom prilikom istakla da je saradnja sa ovom organizacijom od izuzetnog značaja za jačanje institucija, vladavinu prava i ukupni društveni razvoj.

Brnabić je izrazila zahvalnost na kontinuiranoj podršci OEBS Srbiji u sprovođenju reformi i unapređenju demokratskih procesa, saopšteno je iz njenog kabineta. Posebno je naglasila značaj saradnje sa Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i istakla je da je već učinjen značajan napredak u sprovođenju preporuka ove institucije. Dodala je da se nastavlja i rad na izboru novih članova REM-a, što predstavlja važan segment u jačanju vladavine