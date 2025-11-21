Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

BBC News pre 4 sati | Slađan Tomić - novinar

BBC Sanja Stijak sa fotografijama cimerki sa studija

„Jeste li čuli da će prestati da pucaju?“, ova rečenica izgovorena u novembru 1995. za Sanju Stijak iz Banjaluke značila je novi početak.

Ne seća se ko ju je izgovorio, ali seća se euforije koja obuzela njeno telo.

Troipogodišnji rat u Bosni tokom kojeg je poginulo više od 100.000 ljudi završen je posle tri nedelje pregovora vođenih u vazduhoplovnoj bazi Vojske SAD „Rajt Paterson" u Dejtonu, država Ohajo 21. novembra 1995.

„Mi smo toliko bili srećni, sećam se kao da je danas“, kaže Sanja za BBC na srpskom.

Ratne godine provela je sa sestrom i njeno troje dece, dok je zet bio na ratištu.

Sanja, Boška i Emira iz Banjaluke, Mostara i Sarajeva, tri regionalna centra, ispričale su za BBC kako se sećaju rata, ali i mira koji već tri decenije kroji sudbinu čitavoj BiH.

Dejtonski sporazum potpisali su Alija Izetbegović, prvi predsednik Bosne i Hercegovine, Franjo Tuđman, predsednik Hrvatske, i Slobodan Milošević, predsednik Savezne Republike Jugoslavije, a ratifikovan je 14. decembra 1995. u Parizu.

Aneks 4 ovog dokumenta danas je Ustav zemlje podeljene na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine, i Distrikt Brčko.

Istovremeno, Bosna je dobila i Visokog predstavnika međunarodne zajednice, čiji je zadatak da se stara o sprovođenju dogovorenih načela.

Banjaluka

Raspad Jugoslavije, počeo je proglašenjem nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, zatim sukobima sa Jugoslovenskom narodnom armijom, a razbuktao se u Hrvatskoj, pa potom i u BiH, dok su Srbiju potresali nemiri, pre svega, u tadašnjoj južnoj pokrajini.

Početak rata, Sanja je dočekala u rodnoj Bosanskoj Kostajnici, mestu na severozapadu zemlje, uz granicu sa Hrvatskom - blizu borbene linije.

„Bili smo uznemireni i uplašeni jer se oko nas pucalo."

Kada se preselila u Banjaluku, pod kontrolom Srba iz Bosne, bila je daleko od ratnih dejstava.

Iako se tu nisu vodili oružani sukobi, „neprestano smo sretali naoružane vojnike, to je bilo normalno.

Život je tih godina, kaže, bio vrlo težak, beda se videla na svakom koraku.

„Bilo je zaista ružno i tužno, sestrini dečaci su znali da nas i nasmeju, ali uglаvnom smo bile potištene."

„Nije bilo struje po dva meseca ili više", seća se Sanja.

Sestrin kum je iz Švajcarske slao pakete sa odećom za decu i ponešto hrane.

„Rižu, ulje, začine, čak i šećer i so! Šampone i sapune."

BBC/Slađan Tomić Banjalučanka Sanja Stijak ispred kuće

Sanja sada živi u naselju Barlovci u kojem su pre rata uglavnom živeli Hrvati.

„Danas ovde žive Srbi iz Sanskog mosta, Glamoča, Hrvatske, Bihaća.... skoro da nema starosedеlaca."

Pre rata, u Banjaluci je živelo 195.000 ljudi, 10.000 više nego danas.

Većinu od 54 odsto činili su Srbi, a Bošnjaci, Hrvati, a ostatak su bili ljudi koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2013, u Banjaluci je živelo skoro 90 odsto Srba i tek sedam odsto Hrvata i Bošnjaka u odnosu na predratnih 30 odsto.

„Mnogo se promenila etnička struktura grada, moji su i pre rata živeli u Banjaluci, danas je mnogo više Srba nego pre rata."

Mostar

Vest da je rat završen Bošku Ćavar zatekla je na radnom mestu, u tek otvorenoj Hrvatskoj poštanskoj banci u Mostaru, najvećem gradu Hercegovine.

Ovde na jugu države, Dejtonski mir bio je manje važan, jer su borbe završene potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 18. marta 1994. kojim je okončan sukob Hrvata i Bošnjaka.

Posle tri godine izbeglištva, prvo na hrvatskom primorju, a kasnije u Ekseteru, gradiću na jugu Engleske, dogovor zvaničnika bio joj je dovoljan razlog da se vrati u Bosnu.

To je i učinila u avgustu 1994. pet meseci posle potpisivanja Vašingtonskog sporazuma kojim je uspostavljena Federacija, jedan od dva entiteta u BiH.

„Kad sam se vratila iz Engleske i došla pred vrata, granata je pala u dvorište.

„Iako je bio potpisan Vašingtonski sporazum, mir još nije nastupio“, priča Ćavar za BBC na srpskom.

BBC/Slađan Tomić Boška Ćavar i prva fotografija nastala u njenom stanu po povratku iz izbeglištva

Rat u Mostaru prvobitno se rasplamsao između Hrvata i Bošnjaka, sa jedne, i Srba, uz podršku tadašnje jugoslovenske vojske, sa druge strane.

Ubrzo se nekadašnja zajednička vojska povlači, ali otpočinju borbe hrvatske i bošnjačke strane.

U granatiranjima Hrvatskog veća odbrane, tokom jeseni 1993, pogođen je Stari most, najpoznatiji simbol grada.

BBC/Nemanja Mitrović Stari most je obnovljen 2004. godine, tokom tri i po godine rata, u Mostaru je stradalo više od 2.500 ljudi

Kada je Dejtonskim sporazumom 1995. okončan rat u celoj BiH, slavilo se i u Mostaru.

„Na poslu smo napravili proslavu proglašenja mira“, seća se Boška pokazujući na fotografiju nastalu tokom slavlja.

BBC/Slađan Tomić Boška slavi sa kolegama u firmi 1995.

Ipak, ovaj grad je i dalje jasno podeljen na hrvatsku i bošnjačku stranu.

I posetioci primećuju različitu arhitekturu u odvojenim delovima grada na Neretvi, a decenijama posle rata podeljene su i škole, pa čak i komunalne službe.

Sarajevo

Veći deo ratnih godina, Sarajka Emira Dizdarević provela je u podrumu zgrade u kojoj je živela.

„Dnevno sam od hrane imala četvrt hleba i litar vode“, priča mi Emira.

Hiljade ljudi, poput nje, u Sarajevu je tri i po godine živelo pod opsadom i stalnom pretnjom eksplozija granata ili snajpera.

Snage bosanskih Srba pucale su na grad sa okolnih brda sa pozicija na kojima su bile od aprila 1992. do povlačenja posle potpisivanja Dejtonskog mira.

U najdužoj takvoj opsadi jedne prestonice od Drugog svetskog rata u 20. veku, život je izgubilo više od 10.000 ljudi, među kojima 1.601 dete.

Gradom je vladala nestašica, a Emira jedino nije bila željna vode koju je njen suprug donosio u kanisterima.

„Dva na leđa, dva u ruke.“

Obradovali bi se kada bi dobili humanitarnu pomoć za koju kaže da je jedva bila jestiva.

„To je neko namenio da baci ribama u more, ali dolazilo je nama.

„Dobijali smo keks stariji od moje dece.“

Sin i kćerka koji danas žive van BiH u ratu su bili u tridesetima.

U proleće 1994. uspela je da ode kod dece u Prag i ostala je dve godine.

Vest o proglašenju mira, obradovala ju je.

„U momentu sam bila srećna. Dok nisam prespavala.“

BBC/Slađan Tomić

Emira je put u Prag planirala nakratko - da vidi decu, ali povratak u Bosnu nije bio moguć.

„Nisam mogla da se vratim.“

Sve dok češke vlasti nisu organizovale povratak izbeglica avionom Emira je morala biti izbeglica.

To je nije previše radovalo jer je njen dom bio 782 kilometra vazdušne linije od Praga.

„Preko Hrvatske nismo nikako mogli da prošemo jer su se Hrvati valjda bojali da ćemo ostati u Hrvatskoj, šta li.“

Ni Česi nisu bili previše blagonakloni prema izbeglicama, seća se.

„Oni su nas posmatrali kao da smo došli iz pećine, mislili su da nismo civilizovani.

„Objašnjavali su nam kako radi automatska mašina za veš što smo mi svi imali pre 50 godina“, dodaje Emira.

Život u izbeglištvu joj je bio posebno težak jer nije znala šta se dešava u njenoj domovini.

Informacija je bila najveći luksuz.

„Mi smo u stvari bili izgubljeni, mi nismo imali informacije odavde nego samo što vam CNN (američka televizijska mreža) da.“

Za nju je i to bio problem jer je morala da čeka decu da joj prevedu vesti sa engleskog, budući da je u školi učila nemački jezik.

Od 2,2 miliona izbeglica iz Bosne, posle rata se vratilo više od milion ljudi.

Među njima su i Emira i Boška.

„Mislila sam da je mir nastupio i da je potrebno graditi bolje društvo, da se vraćamo svojoj državi i da gradimo ovu zemlju“, priča Boška.

„Bilo je to pogrešno mišljenje“, dodaje.

U svetu i dalje živi 16.935 izbeglica iz Bosne sa tim statusom, dok je interno raseljenih u državi skoro 100.000.

Dejtonski sporazum - beskonačna privremenost

Sporazum potpisan u Dejtonu doneo je i novo komplikovano ustavno uređenje državi, podeljenoj na dva entiteta.

Federacija BiH je dodatno podeljena na 10 kantona, pa uz Brčko distrikt ova mala zemlja ima čak 14 često nefunkcionalnih vlada.

Uveden je status „konstitutivni narodi" koji u određenim oblastima Srbima, Hrvatima i Bošnjacima daje prednost u odnosu na 17 nacionalnih manjina, poput ekskluzivnog prava kandidature u tročlano Predsedništvo.

Gornji dom Parlamentarne skupštine BiH, kao najvažniji zakonodavni organ vlasti, dostupan je samo Srbima, Bošnjacima i Hrvatima, a često se koristi kao mehanizam blokade.

Sve to mnogima stvara osećaj beznadežnosti.

„Toliko godina posle Dejtona mi i dalje stojimo u mestu. U stvari, mi tonemo“, kaže Emira.

„Jedino što je sporazum dobro doneo jeste što je prestalo pucanje i gine na svim stranama.“

'Obožavam Dejton, hvala Bogu na njemu'

Dok je za Emiru to jedini plus sporazuma, za Sanju je mnogo više.

Na početku rata je imala 24 godine i jedva je čekala da njena 'mladost na pauzi' ponovo oživi.

Kritike na račun Dejtona odbacuje.

„Nešto raspakuju Dejton, stalno ovaj naš (Milorad Dodik, donedavni predsednik Republike Srpske) govori o raspakivanju, pa ne smeš čoveče dirati u Dejton.

„Dejton je nas spasio, nešto najbolje što se desilo“, priča Sanja za BBC na srpskom.

Seća se da su u vreme potpisivanja sporazuma na vlasti u Hrvatskoj bili Franjo Tuđman, u Srbiji Slobodan Milošević, vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić, Bošnjaka Alija Izetbegović, a Hrvata Krešimir Zubak.

„Posvađali su nas, naterali da se ubijamo, a onda se neko setio da donese mir.

„Dejton je nešto najbolje što se desilo. Obožavam Dejton i Bogu hvala da se desio.“

Boška Ćavar, koja je četiri godine bila i gradska odbornica, nije zadovoljna Dejtonskim sporazumom.

Kaže da ima dobrih delova, ali isto toliko i loših.

„Koje su naše vlasti morale da usaglašavaju, menjaju, popravljaju", primećuje.

Uverena je da vlast nije bila raspoložena da bilo šta menja jer im odgovara stanje na terenu.

„Stanje u kojem može da se pljačka bez problema, u kojem niko nema odgovornost, šta god se dešava u državi nikada ne znamo ko je odgovoran.

„Ovo je opšti haos i ne znam ko ovde sada može da napravi red“, kaže nekadašnja političarka.

Po završetku rata imala je 45 godina i nadala se da će krenuti obnova i prosperitet kao posle Drugog svetskog rata, kada je nastala socijalistička Jugoslavija.

„Živeli smo s nekim entuzijazmom da će se zemlja početi da se razviji, da ćemo graditi fabrike kao nekada i da će svi naći svoje mesto u ovoj lepoj zemlji.“

Razočarana je, jer se to nije desilo 30 godina.

„To je komad papira koji mora da se menja“, kaže Ćavar.

Treba li Bosni Dejton 2.0?

Godinama se zalaže za promenu sporazuma što smatra nadograđivanjem nečega što je bilo hitno i mirovnim ciljem.

„Za nas koji živimo u BiH Dejton je ludačka košulja. Dejton je uneo haos", smatra Ćavar.

Menjala bi strukturu vlasti i smanjila bih broj premijera i ministara kojih je u BiH više od 100.

Za Emiru, danas 84-godišnjakinju, sporazum je neizvodiv.

„Vidite šta smo dobili. Kobajagi dva entiteta, ustvari su tri entiteta“, dodaje aludirajući na moć skoncentrisanu u rukama političkih predstavnika Hrvata u nekoliko kantona u Federaciji BiH.

Smatra da je sadašnje ustavno uređenje put ka propasti.

„Imate tri državnika u jednoj maloj državi koja je malo veća od Lihtenštajna“, dodaje, opisujući tročlano Predsedništvo BiH.

Poslednjih godina sve češće se govori o „Dejtonu 2“, ali zbog previše različitih pogleda i interesa to nije izgledno.

„Ovaj narod nije spreman da se odmaknemo do Dejtona i tako će biti još 100 godina“, smatra Sanja.

„Mi ne znamo sami da živimo, moramo da imamo nekoga“, dodaje, aludirajući na visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH koji ima veće ovlašćenja od mnogih monarha na svetu.

Njegove odluke objavljene na internetu imaju snagu zakona usvojenih u parlamentu.

Donedavni predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ih nije poštovao pa je zbog toga osuđen na godinu zatvora - koju je otkupio.

Dodiku je zabranjeno i da u narednih šest godina obavlja političku funkciju.

„Nemoj da govore - da nije ovog stranca, bilo bi bolje.

„Da ga nema ovde bi bio rat“, kaže Sanja koja se svaki put uplaši kada neko pomene promene Dejtonskog sporazuma.

Dodik se često poziva na poštovanje „izvornog Dejtona“, ali često ima i antidejtonske izjave i poteze, poput poziva na samostalnost Republike Srpske koja je prvi put kao administrativno-teritorijalna jedinica priznata u Dejtonskom sporazumu.

„Često se od vlasti koju ja ne podržavam preti ratom.

„Nisu ti ljudi živeli u ratu, ne znaju oni šta je rat. Meni je poginuo kum, bratić, zato nam treba Dejton.“

„Bolje sam živela u ratu i posle rata nego danas“.

Početna euforija, entuzijazam i nada godinama posle potpisivanja sporazuma prerasli su u očaj, ogorčenje i bes, jer kvalitet života opada.

„Sa četvrtinom hleba i litrom vode smo bolje živeli“, priča Emira kojoj najviše smeta otuđenost naroda.

Kada je rat završen, Sanja se nadala da će se život samo nastaviti.

Prve tri godine su joj bile lepe i pune vere da sve ide nabolje.

„Ja sam u ratu bolje živela nego danas. Sa 10 maraka si bio kralj.“

Danas ima uspomene i želju da se vrati u to vreme.

„U taj optimizam.

„Toliko su nas uništili ovi žalosni političari, uništili su nam veru, volju, nadu... sad mi suze kreću.“

