Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

Danas pre 1 sat  |  Index.hr
Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

U Briselu se danas dogodio incident u kojem je ispaljeno više hitaca na automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu, Valdemara Bude.

Poslanik u trenutku napada nije bio u vozilu, a o svemu se oglasio na društvenim mrežama, prenosi rtl.be. Prema njegovim rečima, na automobil je ispaljeno devet hitaca, najverovatnije iz vazdušne puške. Objavljene fotografije prikazuju brojna oštećenja, posebno na staklima vozila. „Napad se činio planiranim“, izjavio je Buda. Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq — Waldemar Buda
