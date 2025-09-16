Drama u Briselu! Pogođen automobil poljskog političara u Evropskom parlamentu: "Izrešetan" iz vazdušnog oružja (foto)

Poljski poslanik u Evropskom parlamentu, Valdemar Buda iz stranke Pravo i pravda (PiS) saopštio je da je njegov automobil pogođen iz vazdušnog oružja u Briselu.

Na društvenoj mreži X objavio je fotografiju na kojoj se vidi oštećeno bočno staklo vozila. - Cela bočna strana automobila pogođena iz vazdušnog oružja... - napisao je Buda. Do trenutka objavljivanja vesti, briselska policija i tužilaštvo nisu komentarisali incident, prenosi poljska agencija PAP. Nije poznato da li je poslanik bio u vozilu u trenutku napada, niti da li ima osumnjičenih za napad. (Tanjug)