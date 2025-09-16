Drama u Briselu! Pogođen automobil poljskog političara u Evropskom parlamentu: "Izrešetan" iz vazdušnog oružja (foto)

Blic pre 2 sata
Drama u Briselu! Pogođen automobil poljskog političara u Evropskom parlamentu: "Izrešetan" iz vazdušnog oružja (foto)

Poljski poslanik u Evropskom parlamentu, Valdemar Buda iz stranke Pravo i pravda (PiS) saopštio je da je njegov automobil pogođen iz vazdušnog oružja u Briselu.

Na društvenoj mreži X objavio je fotografiju na kojoj se vidi oštećeno bočno staklo vozila. - Cela bočna strana automobila pogođena iz vazdušnog oružja... - napisao je Buda. Do trenutka objavljivanja vesti, briselska policija i tužilaštvo nisu komentarisali incident, prenosi poljska agencija PAP. Nije poznato da li je poslanik bio u vozilu u trenutku napada, niti da li ima osumnjičenih za napad. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

Danas pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BriselTanjugTužilaštvoPoljska

Svet, najnovije vesti »

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Blic pre 28 minuta
Putinova ponuda „pregovora“ je klopka

Putinova ponuda „pregovora“ je klopka

Radar pre 22 minuta
Limiti kineske moći

Limiti kineske moći

Radar pre 22 minuta
Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu

Danas pre 13 minuta
Sada je sve i više nego jasno Evo ko pokušava da uvuče NATO u rat sa Rusijom

Sada je sve i više nego jasno Evo ko pokušava da uvuče NATO u rat sa Rusijom

Alo pre 23 minuta