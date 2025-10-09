Živo oko 20 izraelskih talaca: Tel Aviv potvrdio smrt 26 zarobljenika

Kurir pre 4 sati  |  Tajms of Izrael/Kanal 12
Palestinski militantni pokret Hamas pružio je informacije o otprilike 20 živih talaca, rekli su danas izraelski zvaničnici, prenosi izraelski Kanal 12.

Kako se navodi, Hamas još traga za nekim od ubijenih talaca i nije jasno da li se svi mogu locirati. Izrael je potvrdio smrt 26 od 48 talaca. Prema predloženom sporazumu, Izrael će početi da pušta palestinske zatvorenike kada se završi faza oslobađanja talaca. U televizijskom izveštaju se navodi da se trenutno podrazumeva da će, kada Hamas preda sve žive taoce i tela svih ubijenih talaca koje može da pronađe i jasno stavi do znanja da ih ne drži kao pregovarački
IzraelPalestinaHamasTel Aviv

