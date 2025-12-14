BLOG UŽIVO Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: Policija našla automobil pun eksploziva, napadači planirali još veće krvoproliće

Nova pre 5 minuta  |  Autor: Milica Bajić
BLOG UŽIVO Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: Policija našla automobil pun eksploziva, napadači planirali još veće…

Na Bondi plaži u Sidneju dogodila se masovna pucnjava u kojoj je više ljudi ubijeno i povređeno.

Na terenu je angažovano ukupno 25 jedinica hitne pomoći, uključujući helikoptere i timove intenzivne nege, javljaju australijski mediji. Sve najnovije informacije o pucnjavi pratite u našem blogu uživo. Predmet za koji se veruje da je eksplozivna naprava uklonjen je iz automobila parkiranog u blizini plaže na kojoj se dogodila pucnjava, nakon čega je bezbednosna zona počela postepeno da se ukida. Prolaznik koji je razoružao jednog od napadača na plaži Bondi u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: 12 osoba ubijeno, među njima i jedan napadač

(BLOG) Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: 12 osoba ubijeno, među njima i jedan napadač

N1 Info pre 5 minuta
(VIDEO) Vlasnik prodavnice voća bez iskustva sa oružjem: Ko je prolaznik koji je savladao i razoružao jednog od napadača na…

(VIDEO) Vlasnik prodavnice voća bez iskustva sa oružjem: Ko je prolaznik koji je savladao i razoružao jednog od napadača na plaži u Sidneju?

Danas pre 5 minuta
Najmanje dvanaest ljudi ubijeno u pucnjavi na plaži u Sidneju

Najmanje dvanaest ljudi ubijeno u pucnjavi na plaži u Sidneju

Novi magazin pre 5 minuta
„Teroristički incident, napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju“: Identifikovan jedan od napadača na plaži Bondi, 12 poginulih…

„Teroristički incident, napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju“: Identifikovan jedan od napadača na plaži Bondi, 12 poginulih (VIDEO)

Danas pre 6 minuta
Novi horor u Australiji: Među ubijenima i deca, policija objavila identitet osumnjičenog za masovnu pucnjavu (foto)

Novi horor u Australiji: Među ubijenima i deca, policija objavila identitet osumnjičenog za masovnu pucnjavu (foto)

Mondo pre 5 minuta
VIDEO Ko je heroj sa plaže u Sidneju koji je sprečio veće krvoproliće? Prodavac voća oteo pušku napadaču, pa i sam dobio dva…

VIDEO Ko je heroj sa plaže u Sidneju koji je sprečio veće krvoproliće? Prodavac voća oteo pušku napadaču, pa i sam dobio dva metka

Nova pre 6 minuta
Ovo je lice zla: Otkriven identitet napadača na plaži Bondi u Sidneju (foto)

Ovo je lice zla: Otkriven identitet napadača na plaži Bondi u Sidneju (foto)

Alo pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska komisijaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Ambasador Srbije u Australiji za Euronews: Napad u Sidneju šokirao zemlju, vlasti ga tretiraju kao terorizam

Ambasador Srbije u Australiji za Euronews: Napad u Sidneju šokirao zemlju, vlasti ga tretiraju kao terorizam

Euronews pre 0 minuta
Rusi blokirali izlaz preostalim ukrajinskim vojnicima iz Severska; da li će i kada papa doći u Kijev

Rusi blokirali izlaz preostalim ukrajinskim vojnicima iz Severska; da li će i kada papa doći u Kijev

RTS pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: Policija našla automobil pun eksploziva, napadači planirali još veće…

BLOG UŽIVO Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: Policija našla automobil pun eksploziva, napadači planirali još veće krvoproliće

Nova pre 5 minuta
(BLOG) Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: 12 osoba ubijeno, među njima i jedan napadač

(BLOG) Napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: 12 osoba ubijeno, među njima i jedan napadač

N1 Info pre 5 minuta
(VIDEO) Vlasnik prodavnice voća bez iskustva sa oružjem: Ko je prolaznik koji je savladao i razoružao jednog od napadača na…

(VIDEO) Vlasnik prodavnice voća bez iskustva sa oružjem: Ko je prolaznik koji je savladao i razoružao jednog od napadača na plaži u Sidneju?

Danas pre 5 minuta