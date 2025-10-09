"Dogovor o gazi blizu": Oglasio se Tramp: Možda posetim Bliski Istok tokom vikenda!

Blic pre 2 sata
"Dogovor o gazi blizu": Oglasio se Tramp: Možda posetim Bliski Istok tokom vikenda!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da postoji mogućnost da tokom predstojećeg vikenda poseti Bliski istok i da je dogovor o prekidu vatre u Pojasu Gaze veoma blizu.

On je novinarima u Beloj kući rekao da pregovori dobro napreduju i da postoji "velika šansa" za postizanje dogovora o okončanju rata u Pojasu Gaze na osnovu njegovog plana, prenosi Skaj njuz. On je istakao da postoji šansa da u nedelju poseti Bliski istok zato što pregovarači, prema njegovim rečima, rade jako dobar posao. - Možda ću posetiti i Gazu, ali nismo tačno odlučili. Najverovatnije ću ići u Egipat, gde su svi trenutno okupljeni - naveo je Tramp, rekavši da
