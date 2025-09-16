„Ne uzima hranu šesti dan“: Studentu Bogdanu Jovičiću produžen pritvor, zbog čega je počeo štrajk glađu

Danas pre 5 sati  |  A. L.
Student Bogdan Jovičić koji je pritvoren posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu u avgustu, otpočeo je štrajk glađu.

Kako kaže njegova majka, hranu ne uzima već šest dana. Jovičić je uhapšen nakon protesta 14. avgusta u Novom Sadu. Tu noć došlo je do uništavanja protorija SNS na Bulevaru oslobođenja, Stražilovskoj i Kosovskoj ulici. Krivičnu prijavu dobio je za nasilje na javnom skupu. Bogdan štrajkuje glađu od četvrtka uveče kada je saznao da mu je produžen pritvor na još mesec dana. U pismu koje je pročitano na konferenciji za medije danas u Kampusu, rekao je da će štrajkovati
Novi Sad, Srpska napredna stranka, Štrajk glađu, SNS

