(FOTO) Studenta Bogdana policija u lancima dovela na očevu sahranu

Student Bogdan Jovičić, koji je u pritvoru posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke, doveden je u lancima na sahranu svog oca.

Nakon odluke o određivanju pritvora za još 30 dana on je otpočeo štrajk glađu. Jovičić je uhapšen u noći između 14. i 15. avgusta, nakon što su, tokom protesta u Novom Sadu, demolirane prostorije Srpske napredne stranke i tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu. Ovako vezanih nogu su našeg saborca Bogdana neljudi iz MUPa doveli na sahranu njegovog oca, uz napomenu prisutnima da ne smeju da ga fotografišu. Nikada vam ovo narod neće oprostiti.