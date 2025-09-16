(FOTO) Studenta Bogdana policija u lancima dovela na očevu sahranu

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
(FOTO) Studenta Bogdana policija u lancima dovela na očevu sahranu

Student Bogdan Jovičić, koji je u pritvoru posle demoliranja prostorija Srpske napredne stranke, doveden je u lancima na sahranu svog oca.

Nakon odluke o određivanju pritvora za još 30 dana on je otpočeo štrajk glađu. Jovičić je uhapšen u noći između 14. i 15. avgusta, nakon što su, tokom protesta u Novom Sadu, demolirane prostorije Srpske napredne stranke i tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu. Ovako vezanih nogu su našeg saborca Bogdana neljudi iz MUPa doveli na sahranu njegovog oca, uz napomenu prisutnima da ne smeju da ga fotografišu. Nikada vam ovo narod neće oprostiti.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studenti se oglasili o načinu kako je njihov kolega doveden na sahranu oca: „Danas su ove lisice na nogama nevinih, sutra će…

Studenti se oglasili o načinu kako je njihov kolega doveden na sahranu oca: „Danas su ove lisice na nogama nevinih, sutra će biti …“

Nova pre 2 sata
Studenta Bogdana policija u lancima dovela na očevu sahranu

Studenta Bogdana policija u lancima dovela na očevu sahranu

Novi magazin pre 3 sata
Student Jovičić štrajkuje glađu nakon produženja pritvora, u pismu poručuje: Borim se za pravdu životom

Student Jovičić štrajkuje glađu nakon produženja pritvora, u pismu poručuje: Borim se za pravdu životom

Nedeljnik pre 4 sati
Pogledajte kako je policija studenta Bogdana, koji štrajkuje glađu 6 dana, u lancima dovela na sahranu oca FOTO

Pogledajte kako je policija studenta Bogdana, koji štrajkuje glađu 6 dana, u lancima dovela na sahranu oca FOTO

Nova pre 6 sati
Student Bogdan, koji štrajkuje glađu već 6 dana, u lancima doveden na sahranu oca, majka očajna: „Doveli ga kao pravog…

Student Bogdan, koji štrajkuje glađu već 6 dana, u lancima doveden na sahranu oca, majka očajna: „Doveli ga kao pravog robijaša“

Nova pre 7 sati
„Ne uzima hranu šesti dan“: Studentu Bogdanu Jovičiću produžen pritvor, zbog čega je počeo štrajk glađu

„Ne uzima hranu šesti dan“: Studentu Bogdanu Jovičiću produžen pritvor, zbog čega je počeo štrajk glađu

Danas pre 8 sati
Student u Novom Sadu stupio u štrajk glađu zbog pritvora

Student u Novom Sadu stupio u štrajk glađu zbog pritvora

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

Glas studenata Vrbasa: Zahtevamo od policije da prestanu da budu pijuni kriminalne organizacije pod nazivom SNS

Glas studenata Vrbasa: Zahtevamo od policije da prestanu da budu pijuni kriminalne organizacije pod nazivom SNS

Danas pre 27 minuta
BIRN: Nemanja i Novak Stajić pušteni na slobodu uz jemstvo od milion evra

BIRN: Nemanja i Novak Stajić pušteni na slobodu uz jemstvo od milion evra

Danas pre 1 sat
(FOTO) MUP ponovo demantovao da je korišćen CN gas

(FOTO) MUP ponovo demantovao da je korišćen CN gas

Danas pre 1 sat
Delić: Lekarska komora mora da štiti lekare

Delić: Lekarska komora mora da štiti lekare

Danas pre 1 sat
Klinički centar Vojvodine: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen zbog respiratornih tegoba

Klinički centar Vojvodine: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen zbog respiratornih tegoba

Danas pre 3 sata