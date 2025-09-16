Studenti se oglasili o načinu kako je njihov kolega doveden na sahranu oca: „Danas su ove lisice na nogama nevinih, sutra će biti …“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jelena Bulajić
Studenti se oglasili o načinu kako je njihov kolega doveden na sahranu oca: „Danas su ove lisice na nogama nevinih, sutra će…
Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu oglasili su se pošto su objavljene slike na kojima se vidi kako je njihov kolega Bogdan Jovičić, koji je pritvoren sredinom avgusta, u lancima doveden na sahranu svog oca. „Danas su ove lisice na nogama nevinih, sutra će biti na vašim, ali tada neće biti nikoga da vas brani za sva zlodela koja ste učinili!“, napisali su studenti FTN iz Novog Sada u objavi na društvenoj mreži X. Danas su ove lisice na nogama nevinih,
