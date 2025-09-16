Leto se još ne predaje Temperature do 33 stepena noć donosi veliku promenu, a počeće sa pljuskovima

BEOGRAD: Ujutro po pojedinim kotlinama očekuje se magla, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 17 stepeni, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena Celzijusa na jugu i istoku Srbije. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i