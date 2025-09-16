Da li se u Srbiji sprema "Majdan"? Analitičari za Euronews Srbija o upozorenjima obaveštajne službe Rusije

Spoljna-obaveštajna služba Rusije saopštila je da Evropska unija sprema majdan u Srbiji.

Kako se navodi, evropske elite nameravaju da iskoriste godišnjicu tragičnih događaja u Novom Sadu 1. novembra, koji su podstakli proteste, da "preokrenu" situaciju u svoju korist. Gosti u studiju "Euronews Srbija“ bili su Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost i analitičar Stevica Derđanski, koji su govorili o informacijama ruske obaveštajne službe, protestima i aktuelnim dešavanjima u Srbiji. Barac: Konstantni napadi na stubove državnosti Povodom upozorenja