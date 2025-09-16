Vučić: Hvala ruskoj službi, organizatori obojene revolucije ne mogu tek tako da odustanu

Novi magazin
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je ruskoj Spoljnoj obaveštajnoj službi (SVR) na "obaveštenjima" u vezi navodne pripreme nasilnog preuzimanja vlasti na godišnjicu nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, i najavio da će srpske bezbednosne službe "dodatno kontaktirati" SVR u vezi tih navoda.

Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) juče je optužila EU i njene države članice da stoje iza protesta u Srbiji, sa ciljem da na vlast dovedu "poslušno rukovodstvo lojalno Briselu", i da im je u fokusu "ispiranje mozga" mladih putem medija finansiranih iz Brisela. "To je jedna od najmoćnijih spoljnopolitičkih službi ili agencija. Uvek s pažnjom pratimo i čitamo svako saopštenje SVR i kad nas kritikuju zbog municije. Pažljivo analiziramo ta saopštenja i našim
