Tema jutra: Saopštenje ruske službe - dve linije pritiska na Srbiju i "apsolutni promašaj" (16.9.2025)

Saopštenje Spoljno-obaveštajne službe Rusije (SVR) da iza „nemira u Srbiji“ stoji Evropska unija, a da će godišnjica pada nadstrešnice biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana“ je „apsurdni opis realnosti“ koji ne treba ozbiljno analizirati i apsolutni promašaj Ruske spoljno-političke obaveštajne službe, koji pokazuje pokazuje nemoć Rusije u međunarodnim odnosima na terenu Zapadnog Balkana i u Srbiji, ocenjuju analitičari. Pročitajte više na ovom linku.