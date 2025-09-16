uživo RAT U UKRAJINI Sumi na meti dronova, Zaporožje granatirano – jedna osoba poginula

Rat u Ukrajini traje 1.201 dan, a dok sukobi u Ukrajini eskaliraju sa napadima na infrastrukturu, ukrajinske snage napreduju u pograničnim oblastima Sumija uz značajne ruske gubitke u Donjecku i Harkovu.

Na drugim delovima fronta ruske snage su izvele preko 600 udara na Zaporošku oblast (jedna žrtva, dve ranjene) i ranile 12 žetelaca u Sumskoj oblasti. Poljski ministar Radoslav Sikorski pozvao je na razmatranje zone zabrane leta iznad Ukrajine nakon što je Poljska oborila ruske dronove u svom prostoru, dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski insistira na ispunjenju sporazuma o PVO sistemima poput "Patriot" pre zime, nudeći SAD investicije u ukrajinske dronove.