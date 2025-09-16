uživo RAT U UKRAJINI Sumi na meti dronova, Zaporožje granatirano – jedna osoba poginula

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Sumi na meti dronova, Zaporožje granatirano – jedna osoba poginula

Rat u Ukrajini traje 1.201 dan, a dok sukobi u Ukrajini eskaliraju sa napadima na infrastrukturu, ukrajinske snage napreduju u pograničnim oblastima Sumija uz značajne ruske gubitke u Donjecku i Harkovu.

Na drugim delovima fronta ruske snage su izvele preko 600 udara na Zaporošku oblast (jedna žrtva, dve ranjene) i ranile 12 žetelaca u Sumskoj oblasti. Poljski ministar Radoslav Sikorski pozvao je na razmatranje zone zabrane leta iznad Ukrajine nakon što je Poljska oborila ruske dronove u svom prostoru, dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski insistira na ispunjenju sporazuma o PVO sistemima poput "Patriot" pre zime, nudeći SAD investicije u ukrajinske dronove.
Zelenski poručio Trampu da od njega očekuje "jasan stav"

Politika pre 6 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Zaporožje, ima stradalih i ranjenih; Zelenski: Potreban nam jasan stava Trampa o kraju rata

RTV pre 1 sat
Uživo Rusi granatirali Zaporožje, ima mrtvih i povređenih! Zelenski ogorčen na Trampa: Nek se jasno izjasni po pitanju rata!

Alo pre 51 minuta
Zelenski uputio zahtev Trampu i poslao upozorenje NATO-u

Telegraf pre 40 minuta
"Moramo naterati Putina da ga se plaši..." Skaj njuz: Zelenski zahteva od Trampa "jasan stav" o okončanju rata

Večernje novosti pre 16 minuta
Vladimir PutinNATOUkrajinaRusijaPoljskaDonjeckHarkovRat u UkrajiniVladimir ZelenskiZaporožjedronovivolodimir zelenski

"Gaza gori, idf udara gvozdenom pesnicom": Grad bombardovan tokom noći, hiljade ljudi pobeglo tokom noći: "Možemo da ih čujemo kako vrište"

Blic pre 5 minuta
Izrešetan automobil poljskog poslanika u Evropskom parlamentu FOTO

Nova pre 6 minuta
Rubio: Hamas ima veoma kratak vremenski rok da se dogovori o sporazumu

N1 Info pre 0 minuta
FBI: Osumnjičeni porukama najavio ubistvo Čarlija Kirka

Vesti online pre 1 minut
Ukrajina u plamenu, Rusi objavili snimak napada: Napadnuti gradovi Zaporožje i Sumi, u Kijevu dejstvuje pvo: Ima mrtvih i ranjenih

Blic pre 6 minuta