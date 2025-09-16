Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Netanjahu upozoren, ali operacija tek počinje

Blic pre 40 minuta
Izraelske oružane snage su pokrenule kopnenu ofanzivu s ciljem zauzimanja grada Gaze, prenosi Aksios, pozivajući se na izjave zvaničnika.

Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je operacija usmerena na uništavanje vojne infrastrukture palestinske militantne grupe Hamas. Prethodnih dana intenzivirani su vazdušni udari na stambene i visoke zgrade u Gazi, za koje Izrael tvrdi da ih je Hamas koristio za vojne svrhe. Izraelske vlasti pozvale su stanovnike Gaze da se presele na jug oslobođenih zona kako bi izbegli dejstva ofanzive. Do sada je oko 300.000 ljudi napustilo grad,
