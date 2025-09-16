Aksios: Izrael započeo kopnenu ofanzivu zauzimanja Gaze

Vazdušni udari na stambene i visoke zgrade u Gazi,

GAZA – Izraelske oružane snage su pokrenule kopnenu ofanzivu s ciljem zauzimanja grada Gaze, prenosi Aksios, pozivajući se na izjave zvaničnika. Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je operacija usmerena na uništavanje vojne infrastrukture palestinske militantne grupe Hamas. Prethodnih dana intenzivirani su vazdušni udari na stambene i visoke zgrade u Gazi, za koje Izrael tvrdi da ih je Hamas koristio za vojne svrhe. Izraelske vlasti