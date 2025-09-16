"U tome nema ničeg lepog" Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović imali su brak na daljinu: Posle 9 godina sve je puklo

Kurir pre 1 sat
"U tome nema ničeg lepog" Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović imali su brak na daljinu: Posle 9 godina sve je puklo

Bivši vaterpolista Danilo Ikodinović i odbojkašica Maja Ognjenović rešili su da se razvedu posle devet godina braka i 13 godina veze.

Njih dvoje su poslednjih godinu dana imali trzavice u odnosu, piše Telegraf.rs, a ovog leta su definitivno stavili tačku na njihovu zajednicu. Kako je naveo izvor, Maja se vratila u Italiju gde ima sportski angažman, dok je proslavljeni vaterpolista ostao u Beogradu. Maja je jednom prilikom ispričala za medije kako se bori sa tim što su često razdvojeni. - Veći deo vremena je u Turskoj i ja sam najsrećnija kada smo zajedno. Kada me pitaju drugarice da li mi prija
Ključne reči

Danilo IkodinovićOdbojkaVaterpoloItalijaTurskaMaja ognjenovicrazvod

