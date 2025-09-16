"Moja gospođa je vrhunska, pratim je i dan-danas": Pitali smo Daču za Maju Ognjenović, videlo se koliko je voli

Danilo Ikodinović bio je jedan od gostiju nove sezone MONDO podkasta "Priča za medalju" i tom prilikom proslavljeni vaterpolista govorio je i o svojoj supruzi i poznatoj odbojkašici Maji Ognjenović.

Slavni srpski as opisivao je svoju partnerku i njihov odnos uz puno poštovanja i ljubavi. "Moja supruga je Tom Brejdi", hvalio se Dača Ikodinović, želeći svima stavi do znanja da će Maja još dugo trajati na odbojkaškoj sceni. Nedavno je osvanula vest o razvodu braka poznatog para, ali lepe reči o dugoj ljubavi ostaju. S obzirom na to da se Maja i dalje aktivno bavi odbojkom, Danilo je bio upitan kako prati turbulentan ritam sportistkinje. "Imam ženu, moju predivnu