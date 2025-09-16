Đilas: Ruska obaveštajna služba izmišljanjem "srpskog Majdana” opet podržala Vučićev režim

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Đilas: Ruska obaveštajna služba izmišljanjem "srpskog Majdana” opet podržala Vučićev režim

Ruska obaveštajna služba ponovo je izmišljanjem “srpskog Majdana” punom snagom podržala Vučićev režim, naveo je u saopštenju Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde. "To nije prvi put – isto su radili i pred proteste organizovane zbog krađe izbora pre godinu i po dana", naveo je on.

Tada se Aleksandar Vučić javno zahvaljivao na „informacijama“ koje su mu dali, po kojima je opozicija navodno pripremala taj isti „srpski Majdan“, podsetio je Dragan Đilas. "Ono što nikada nisu 'otkrili' je ono što i sam Vučić krije: ko danas predstavlja Srbiju u rusko-srpskom komitetu za borbu protiv 'obojenih revolucija'? Da li je to i dalje Aleksandar Vulin, bivši šef BIA kome su SAD uvele sankcije zbog veza sa organizovanim kriminalom?", pitao je on. Dok TV
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Đilas: Obaveštajna služba Rusije punom snagom podržala Vučićem režim

Đilas: Obaveštajna služba Rusije punom snagom podržala Vučićem režim

Glas Šumadije pre 41 minuta
Đilas: Ruska obaveštajna služba punom snagom podržala Vučića

Đilas: Ruska obaveštajna služba punom snagom podržala Vučića

Beta pre 1 sat
Đilas: Ruska obaveštajna služba punom snagom podržala Vučića

Đilas: Ruska obaveštajna služba punom snagom podržala Vučića

Radio sto plus pre 46 minuta
Đilas: Ruska obaveštajna služba izmišljanjem "srpskog Majdana” opet podržala Vučićev režim

Đilas: Ruska obaveštajna služba izmišljanjem "srpskog Majdana” opet podržala Vučićev režim

Novi magazin pre 2 sata
Đilas: Ruska obaveštajna služba punom snagom podržala Vučića

Đilas: Ruska obaveštajna služba punom snagom podržala Vučića

Serbian News Media pre 2 sata
Đilas: Ruska obaveštajna služba izmišljanjem „srpskog Majdana” opet podržala Vučićev režim

Đilas: Ruska obaveštajna služba izmišljanjem „srpskog Majdana” opet podržala Vučićev režim

Glas Zaječara pre 3 sata
Ruska obaveštajna služba nije „otkrila“ ono što Vučić krije – da li Vulin i dalje predstavlja Srbiju u rusko-srpskom komitetu…

Ruska obaveštajna služba nije „otkrila“ ono što Vučić krije – da li Vulin i dalje predstavlja Srbiju u rusko-srpskom komitetu za borbu protiv obojenih revolucija

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićAleksandar VulinOrganizovani kriminalBIAIzbori

Politika, najnovije vesti »

Samo jedna od 34 javne česme u Beogradu ima ispravnu vodu za piće

Samo jedna od 34 javne česme u Beogradu ima ispravnu vodu za piće

N1 Info pre 36 minuta
Lutovac (DS): Skraćivanje Vučićevog mandata bilo bi korisno za društvo, a i za njega

Lutovac (DS): Skraćivanje Vučićevog mandata bilo bi korisno za društvo, a i za njega

Beta pre 36 minuta
Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Ministar hitno primljen u bolnicu: Pozlilo Đorđu Milićeviću, osetio jake bolove, u toku su pregledi

Blic pre 41 minuta
U Kragujevcu obeležena 107. godišnjica proboja Solunskog fronta

U Kragujevcu obeležena 107. godišnjica proboja Solunskog fronta

Glas Šumadije pre 11 minuta
„Majdanizacija“ Srbije: Sve je isto kao 2023, samo još gore

„Majdanizacija“ Srbije: Sve je isto kao 2023, samo još gore

Vreme pre 0 minuta