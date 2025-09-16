Đilas: Ruska obaveštajna služba izmišljanjem „srpskog Majdana” opet podržala Vučićev režim

Ruska obaveštajna služba ponovo je izmišljanjem “srpskog Majdana” punom snagom podržala Vučićev režim, naveo je u saopštenju Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde. "To nije prvi put – isto su radili i pred proteste organizovane zbog krađe izbora pre godinu i po dana", naveo je on.

Tada se Aleksandar Vučić javno zahvaljivao na „informacijama“ koje su mu dali, po kojima je opozicija navodno pripremala taj isti „srpski Majdan“, podsetio je Dragan Đilas. "Ono što nikada nisu 'otkrili' je ono što i sam Vučić krije: ko danas predstavlja Srbiju u rusko-srpskom komitetu za borbu protiv 'obojenih revolucija'? Da li je to i dalje Aleksandar Vulin, bivši šef BIA kome su SAD uvele sankcije zbog veza sa organizovanim kriminalom?", pitao je on. Dok TV