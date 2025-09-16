Šta su posle dve nedelje pokazale prve kontrole trgovinskih lanaca

N1 Info pre 5 sati  |  RTS
Šta su posle dve nedelje pokazale prve kontrole trgovinskih lanaca

Prošle su dve nedelje od stupanja na snagu uredbe o ograničavanju trgovačkih marži.

Inspektori širom Srbije proveravaju da li je uredba dovela do promena cena u prodavnicama i da li se trgovci pridržavaju novih pravila. Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine izjavila je da će potpuni izveštaj inspekcije biti spreman za sedam dana, ali da su do sada primetili da su trgovci uskladili cene u skladu sa uredbom. Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, istakla je da su sa uredbom sada svi učesnici na tržištu u ravnopravnom položaju,
