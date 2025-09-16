Dokić: Inspektori kontrolišu primenu uredbe o maržama, izveštaj objavljujemo za nedelju dana

Predstavnik Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Sandra Dokić izjavila je danas da inspektori proveravaju usklađenost cena sa uredbom o ograničavanju trgovačkih marži u više od 80 objekata, gde se kontroliše više od 5.000 proizvoda, ističući da će izveštaj o kontroli biti objavljen za nedelju dana. "Primetili smo da su cenovna usklađivanja (nivelacije) izvršena u trgovinskim lancima. Posle pet dana od početka primene uredbe, ušli smo u prve objekte.