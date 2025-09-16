Inspekcija kontroliše preko 5.000 proizvoda

RTK pre 2 sata
Inspekcija kontroliše preko 5.000 proizvoda
Inspektori proveravaju usklađenost cena sa uredbom o ograničavanju trgovačkih marži u više od 80 objekata, gde se kontroliše više od 5.000 proizvoda, a izveštaj će biti objavljen za nedelju dana, izjavila je danas Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i dodala da je primećeno da je u trgovinskim lancima urađeno usklađivanje cena. Ona je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a istakla da inspekcijska kontrola podrazumeva proveru da li su cene u
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Inspekcija kontroliše primenu uredbe o maržama, izveštaj za nedelju dana

Inspekcija kontroliše primenu uredbe o maržama, izveštaj za nedelju dana

Pressek pre 2 sata
Šta su posle dve nedelje pokazale prve kontrole trgovinskih lanaca

Šta su posle dve nedelje pokazale prve kontrole trgovinskih lanaca

N1 Info pre 2 sata
Šta su posle dve nedelje pokazale prve kontole trgovinskih lanaca

Šta su posle dve nedelje pokazale prve kontole trgovinskih lanaca

Jugmedia pre 3 sata
Trgovci polako vraćaju akcije! Evo šta pokazuju prve kontrole

Trgovci polako vraćaju akcije! Evo šta pokazuju prve kontrole

Blic pre 3 sata
Dokić: Inspektori kontrolišu primenu uredbe o maržama, izveštaj objavljujemo za nedelju dana

Dokić: Inspektori kontrolišu primenu uredbe o maržama, izveštaj objavljujemo za nedelju dana

NIN pre 4 sati
Dokić: Inspektori kontrolišu primenu uredbe o maržama, izveštaj objavljujemo za nedelju dana

Dokić: Inspektori kontrolišu primenu uredbe o maržama, izveštaj objavljujemo za nedelju dana

Novi magazin pre 4 sati
Inspektori kontrolišu primenu uredbe o maržama, izveštaj za nedelju dana

Inspektori kontrolišu primenu uredbe o maržama, izveštaj za nedelju dana

Biznis.rs pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić kod cara: Predsednik Srbije se sastao sa Naruhitom u carskoj palati u Tokiju: Važni ekonomski sporazumi

Vučić kod cara: Predsednik Srbije se sastao sa Naruhitom u carskoj palati u Tokiju: Važni ekonomski sporazumi

Blic pre 13 minuta
Državna revizorska institucija traži smenu Šapića: Kakva je uopšte njena moć

Državna revizorska institucija traži smenu Šapića: Kakva je uopšte njena moć

BBC News pre 13 minuta
Rok svirka u Beograd bašti: Veliki plezir, Sharks, Snakes and Planes, Petra i Lipov loud

Rok svirka u Beograd bašti: Veliki plezir, Sharks, Snakes and Planes, Petra i Lipov loud

N1 Info pre 2 minuta
Socijalna održivost postaje ključ konkurentnosti kompanije

Socijalna održivost postaje ključ konkurentnosti kompanije

Nedeljnik pre 12 minuta
Balkanci sve češće nelegalno izdaju nekretnine u Grčkoj

Balkanci sve češće nelegalno izdaju nekretnine u Grčkoj

Kamatica pre 7 minuta