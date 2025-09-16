Tajler Robinson zvanično optužen za teško ubistvo Kirka, tražiće smrtnu kaznu za njega

Tajler Robinson (22) koji je uhapšen zbog ubistva Čarlija Kirka (31), formalno je optužen za teško ubistvo, a tužioci kažu da će tražiti smrtnu kaznu u ovom slučaju, javlja CNN.

Robinson, inače poreklom iz Vašingtona u Juti, danas se pojavljuje pred sudom, a tereti ga za teško ubistvo i ometanje pravde. Prema navodima, 22-godišnjak je nakon ubistva navodno naredio svom cimeru da izbriše „inkriminišuće poruke“ o zločinu i da mora da „ćuti“ ako ga policija bude ispitivala. Robinson je u pritvoru bez mogućnosti izlaska uz kauciju. Istražitelji su ispitali njegovu rodbinu i sproveli pretres porodične kuće, koja se nalazi oko 385 kilometara