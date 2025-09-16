Tajler Robinson zvanično optužen za teško ubistvo Kirka, tražiće smrtnu kaznu za njega
Nedeljnik pre 40 minuta
Tajler Robinson (22) koji je uhapšen zbog ubistva Čarlija Kirka (31), formalno je optužen za teško ubistvo, a tužioci kažu da će tražiti smrtnu kaznu u ovom slučaju, javlja CNN.
Robinson, inače poreklom iz Vašingtona u Juti, danas se pojavljuje pred sudom, a tereti ga za teško ubistvo i ometanje pravde. Prema navodima, 22-godišnjak je nakon ubistva navodno naredio svom cimeru da izbriše „inkriminišuće poruke“ o zločinu i da mora da „ćuti“ ako ga policija bude ispitivala. Robinson je u pritvoru bez mogućnosti izlaska uz kauciju. Istražitelji su ispitali njegovu rodbinu i sproveli pretres porodične kuće, koja se nalazi oko 385 kilometara