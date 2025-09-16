Srpska atletika doživela tri debakla na Svetskom prvenstvu – sada se uzdamo u Angelinu, Adrianu i Mariju

Svetsko prvenstvo u Tokiju, bar za sada, ne protiče dobro za srpske atletičare, od kojih je troje već eliminisano.

Srpska atletika je već prvog dana ostala bez dvoje atletičara, ali ćemo uprkos tome imati za koga da navijamo i u nastavku takmičenja u Tokiju. Milica Gardašević je nadmetanje u skoku udalj završila kao 21. na listi i to skokom od 6,41 metar, dok je Armin Sinančević zauzeo 16. mesto sa 20,18 u bacanju kugle. Milica je u kvalifikacije ušla kao jedna od favoritkinja, pa je njen rezultat više razočaravajući i trebalo bi da na narednim takmičenjima popravi utisak. Nade